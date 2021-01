Le tribunal administratif de Béjaïa a statué en faveur de la direction de l'éducation qui a déposé une plainte contre les directeurs des établissements moyens en grève depuis 26 jours.

C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la DE. Statuant en référé, le tribunal administratif a jugé le mouvement de grève «illégal», ordonnant par conséquent l'arrêt de la grève et la reprise du travail. Les directeurs de CEM ont entrepris une grève illimitée pour appuyer une plate- forme de revendications et principalement marquer leur opposition à l'affectation d'un directeur de CEM à Darguina vers un autre au chef-lieu de la wilaya. Structurés en une association de wilaya, dont «le mandat a expiré», comme l'avait souligné l'ex-directeur de l'éducation de la wilaya, les grévistes activaient déjà au début du mouvement, malgré l'assurance de l'ex-directeur de l'éducation que «99% de leurs revendications ont été satisfaits et ils le reconnaissent», exception faite de l'affectation d'un directeur, qui, avait-il estimé lors de la conférence de presse traditionnelle tenue la semaine passée «relève des prérogatives du directeur de l'éducation en vertu de la loi». Conséquemment, la direction de l'éducation avait jugé utile d'ester les directeurs frondeurs en justice dans une plainte déposée pour «illégalité du mouvement, initié par une association dépossédée de la prérogative de lancer un tel mouvement et dont le mandat de ses instances a expiré». Jusqu'à jeudi dernier, les directeurs protestataires poursuivaient leur grève, tout en maintenant leurs revendications de l'annulation de l'affectation ignorant de fait la décision de justice. Il reste à savoir si le mouvement de grève illimitée sera maintenu, aujourd'hui.

Lequel cas le conflit s'enlisera encore davantage. À noter enfin que le directeur Brahim Bader, installé à la tête de la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa, depuis le mercredi 2 novembre 2016, a été muté dans la wilaya de Batna dans le cadre d'un large mouvement qui a touché certaines directions de l'éducation à travers le pays. Un nouveau directeur, Rachid Zerrar, a été installé, jeudi, à la tête de la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa.