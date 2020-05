L'administration a fait preuve de beaucoup de professionnalisme durant cette période de crise sanitaire. Elle a assuré et joué un grand rôle dans la continuité du service public, le ministère de la Justice se dit satisfait de la reprise progressive de l'activité judiciaire. Le département de la justice a exprimé, avant-hier, dans un communiqué, sa satisfaction « quant à la reprise progressive, depuis le 17 mai, de l'activité judiciaire au niveau des différentes juridictions, pour une première étape, en attendant la programmation du reste des affaires enregistrées, conformément à la politique publique visant à enrayer la propagation du Covid-19».

Le même département a fait savoir que les tribunaux et cours de justice ont repris l'examen des affaires civiles et administratives déposées par les avocats dans un premier temps, en attendant la programmation, à l'avenir, d'au-tres affaires enrôlées par les justiciables eux-mêmes, conformément à la politique publique visant à enrayer la propagation de la pandémie. Pour la même source, durant la période du 17 au 21 mai 2020, «le taux des audiences tenues pour statuer sur les affaires civiles et administratives s'est élevé à 97,9% pour la justice ordinaire et 99% pour la justice administrative».

Le ministère a, en outre, rappelé dans ce même sens que pendant la même période, 10 945 jugements et décisions civiles et 1 155 décisions administratives ont été rendus, tous étaient gelés depuis le 16 mars 2020, en application desdites mesures. Dans ce même contexte on note que les administrations commencent à mettre en place un plan d'action comprenant les mesures à prendre et les moyens nécessaires de leur mise en oeuvre pour la préparation du déconfinement. Selon une source bien informée au sein du gouvernement, ce dernier s'apprête à lever une grande partie des mesures de confinement dès la mi-juin en prenant toutes les mesures des gestes barrières et la distanciation entre les employés des ser-vices publics dont «le port du masque médical pendant la période de travail est obligatoire».

Réduire et simplifier les procédures administratives, la numérisation des services administratifs demeure l'une des mesures les plus importantes. Dans ce même contexte, on note que les responsables de moult administrations et d'entreprises économiques et commerciales ont informé leurs personnels de la reprise dès ce dimanche.