Certains milieux croient voir dans toute décision judiciaire, un caractère politique. Cela alimente les rumeurs les plus invraisemblables. Il en a été ainsi pour des prétendues enquêtes diligentées par l’Institution judiciaire à l’encontre des candidats à la candidature, de même qu’une sanction qui aurait frappé la magistrate qui avait remis Karim Tabbou en liberté provisoire. Sur ces deux sujets, la justice a réagi pas voie de communiqué. Le ministère de la Justice a, ainsi, démenti formellement, dans un communiqué, avoir ouvert des enquêtes sur des personnalités ayant retiré les formulaires de candidature à l’élection présidentielle du

12 décembre prochain. «Le ministère de la Justice dément l’information publiée, aujourd’hui, (hier, Ndlr) par un quotidien selon laquelle le ministère de la Justice prépare une liste de personnalités ayant retiré les formulaires de candidature à élection présidentielle, afin de mener des enquêtes sur elles ». Le département de Abdelkader Zeghmati affirme que «cette information est sans fondement».

Par ailleurs, le président et le procureur général près la cour de Tipasa ont catégoriquement démenti l’information selon laquelle la juge ayant remis en liberté Karim Tabbou ait été interrogée par les services de la direction de la sécurité intérieure, a indiqué hier un communiqué de cette cour. «Dans son édition du 4 octobre 2019, un site électronique d’information a publié sous le titre : «La juge qui a remis en liberté Karim Tabbou interrogée par les services secrets», un article dans lequel il est fait état d’un supposé interrogatoire, par les services de la direction de la sécurité intérieure de la présidente de la chambre d’accusation de la cour de Tipasa, suite à sa décision de remise en liberté du prévenu Karim Tabbou», précise la même source. Le président et le procureur général près la cour de Tipasa «tiennent à apporter un démenti catégorique quant au contenu de l’article en question et confirment détenir un écrit de la main de la magistrate concernée attestant que rien de ce qui a été rapporté par son auteur n’a eu lieu», souligne le communiqué. Cette réaction rapide et ferme a l’avantage de mettre un terme aux rumeurs et, partant, aux interprétations tendancieuses, dont se rendent coupables certaines officines intéressées. En révélant la vérité au public, l’institution judiciaire ne fait rein d’autre que d’affirmer son indépendance vis-à-vis de l’Exécutif.

Par cette réaction, le ministère de la Justice et le parquet général de Tipasa confirment la liberté dont jouit le juge algérien dans l’exercice de ses fonctions.