Se défendant des échos faisant part des mauvaises conditions de détention de Samira Messoussi à la prison d’El Harrach, le ministère de la Justice dément toute allégation allant dans ce sens. Le département a donc nié, par le biais d’un communiqué : «Les informations relayées par certains médias les 29 et 31 août 2019, faisant état de la privation de Mme Samira Messoussi, incarcérée à l’établissement de rééducation et de réhabilitation à Alger, des soins médicaux, du port de la tenue traditionnelle ainsi que de l’avoir obligée de porter le voile.» Le ministère a rassuré et indiqué qu’en ce qui concerne ses conditions de détention «des conditions de détention, la concernée bénéficie d’un traitement ordinaire sans distinction aucune et tous ses droits sont garantis». On peut également lire sur le document «qu’il s’agit de faits présentés par une source d’information, en dehors de leur contexte et par conséquent amplifiés d’une façon sensationnelle pour servir à des fins autres que celles déclarées». «Concernant les détails des faits prétendus, tous ceux qui sont en contact avec les établissements pénitentiaires, savent que le port de la tenue traditionnelle ou le non-port du voile, sont des libertés individuelles garanties pour tout un chacun et qu’aucun établissement pénitentiaire ne peut imposer le contraire », ajoute la même source. «En revanche, il n’a été demandé à Mme Messoussi que de se couvrir la tête en passant devant le bloc pour hommes, lors de son transfert vers le tribunal», détaille le communiqué. « Cela a été interprété d’une façon contraire au contexte de l’incident relayé et à la bonne foi de l’administration pénitentiaire qui n’a jamais porté atteinte à sa liberté personnelle ni à celle d’autres détenues », est-il ajouté dans le texte. Concernant les rumeurs sur son état de santé, qui se dégraderait, le communiqué rassure : « Avant son entrée à l’établissement pénitentiaire, la concernée souffrait d’ecchymose au niveau de l’épaule et le médecin traitant affirme qu’elle se plaint actuellement de douleurs au niveau du coude, mais son état de santé est bon confirmé par un examen radiologique (absence de fracture, d’inflammation ou de complications). La militante et élue APW du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a été arrêtée le 28 juin dernier devant le siège de son parti pour avoir brandi l’emblème berbère lors d’une manifestation. Rappelons que depuis le soulèvement populaire en février, une vague d’arrestations s’en est suivie. Cela a commencé par des personnalités politiques à l’image de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune. Celle-ci a été incarcérée depuis le 9 mai dernier par le tribunal militaire de Blida. Après elle, les tenants du pouvoir s’en prennent aux manifestants, et arrêtent plusieurs autres militants et activistes politiques. Certains pour avoir brandi le drapeau berbère, d’autres pour avoir pris part à des rassemblements. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, est sans doute, l’arrestation du célèbre moudjahid et fondateur du FFS, Lakhdar Bouregaâ. Comment se fait-il qu’un vétéran de la guerre d’indépendance se retrouve derrière les barreaux pour aucun motif valable ? S’est demandé l’opinion publique, qui n’arrive toujours pas à digérer ces arrestations. Aux côtés des citoyens, les principales composantes de la société civile, se sont, elles aussi, insurgées contre ces décisions, estimant que ces arrestations «ne contreviennent à aucune loi» et de ce fait, sont anticonstitutionnelles. La libération des détenus d’opinion est, aujourd’hui, au centre des exigences de la population, mais c’est aussi la demande formulée par d’autres partis et figures politiques les plus connues du pays. Pendant qu’une partie appelle le régime à appliquer des mesures d’apaisement, en libérant les personnes emprisonnées depuis le 22 février, une autre fait comprendre que la libération des détenus n’est «aucunement négociable» et qu’elle est une exigence populaire.