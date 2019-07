C’est l’image de l’arroseur arrosé. La nouvelle a fait, mardi soir, le tour des bandeaux d’urgence des chaînes de télévision en un laps de temps record, tant elle revêt un aspect particulier, l’ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, est interdit de quitter le territoire national et ce dans le cadre d’une enquête préliminaire, liée à des affaires de corruption, « Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a chargé, en date du 23 juillet 2019, l’Office central de la lutte contre la corruption d’ouvrir une enquête préliminaire contre le dénommé Tayeb Louh, ancien ministre de la Justice, sur des faits à caractère pénal relatifs à la corruption. Et pour les besoins des investigations préliminaires, il a été décidé de prendre la mesure de l’Istn contre le concerné, conformément à l’article 36 bis du Code pénal », selon le communiqué du tribunal de Sidi M’hamed.Si ce retour de manivelle indique avec force, l’impartialité du nouvel appareil judiciaire, libéré par la ténacité du Hirak, et soutenu par la haute instance militaire, il n’en demeure pas moins qu’il révèle à quel point le mal est profond, et à quel point le fléau de la corruption, a eu le temps et les moyens de se répandre et d’imposer ses règles, au sein de l’une des institutions de souveraineté par excellence, et de surcroît, celle qui était en charge de maintenir l’ordre et d’appliquer la loi. Plus significatif du chaos, que déterminante du sort de l’ex-magistrat, du fait que ce n’est pour l’instant qu’un début d’enquête, sous la présomption d’innocence, cette interdiction de sortie du territoire national, arrive à point nommé, du fait qu’elle ne peut que renforcer le traitement des dossiers de corruption, déjà ouverts par la justice. Et pour cause, quand 18 ministres et deux ex-Premiers ministres sont poursuivis pour de grosses affaires de corruption et dont plus de la moitié se trouve derrière les barreaux, manifestement, cela n’aurait pas été possible sans le déni des articles de loi punissant ces actes. D’aucuns ne peuvent le contredire et c’est devenu un secret de Polichinelle, la justice régie par le téléphone a bien existé, et ce n’est qu’une affaire de temps, avant que les actions nouvelles le prouvent. Comme cela a été le cas pour les hauts responsables du gouvernement Ouyahia, qui, au fil des interpellations, des comparutions et des arrestations, ont atterri à la prison d’El Harrach, confirmant et justifiant les revendications de la contestation populaire, qui réclamait leur départ, car convaincue de leurs responsabilités du pillage, dont a été victime la pays, et rendu possible, justement par une contribution sinistrement indispensable du département de la justice. A ce titre , nul besoin de rappeler, les grandes affaires qui ont éclaté, alors que Louh était en fonction, notamment le dossier Khalifa , qui a traîné devant les barreaux un bon nombre de l’ancien gouvernement, et qui , sous l’apport de nouveaux éléments, ressurgit à la surface. A ce sujet, il est clair que depuis le 22 février, cette image qui a entaché le département de la justice durant des années, aurait tendance à s’estomper. A ce titre, la détermination de la justice s’exprime, désormais, dans son indépendance naissante, où des magistrats ne jouissent plus de traitement de faveur. A l’image des quatre magistrats qui ont été suspendus de leurs fonctions à cause de liens présumés avec le principal suspect dans l’affaire de Kamel Chikhi, en l’occurrence. le président du tribunal administratif d’Alger, de la procureure générale adjointe près la cour d’Alger, du procureur de la République près le tribunal de Boudouaou (Boumerdès) et de son assistant. Il faut dire, que des juges et magistrats, n’arrêtent plus de dénoncer les pressions qu’ils subissent quotidiennement au regard de « l’indépendance de la justice et la liberté pour les magistrats d’ouvrir des enquêtes relatives aux affaires de corruption, sans qu’il y ait des décisions ou des pressions de la part des autorités ». Néanmoins, à mi-chemin entre une indépendance qui se construit, et un volume de dossiers impressionnant, la mue du département de la justice se fait dans la tempête, mais il est judicieux d’éviter les amalgames, qui pousseraient à penser, qu’en adressant une Istn à l’ex-premier magistrat du secteur, mettrait en cause le reste des fonctionnaires de l’appareil judiciaire. Cela étant, il est de notoriété publique, que la valeur d’un Etat, est dans la force de son département de la justice. Une importance relevée par L’ex-Premier ministre britannique, Winston Churchill s’adressant au roi Edouard VIII, lors de la Seconde Guerre mondiale et insistant sur le fait, que « lorsque tout va mal, seule la justice peut sauver le royaume».