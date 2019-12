La question des droits humains est omniprésente, ces jours-ci, à travers de nombreuses régions de la wilaya de Béjaïa. Le programme tracé par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme se déroule normalement, contrairement à l’année dernière où il avait été empêché. Ouvert, il y a quelques jours, au Centre de documentation et d’information sur les droits de l’homme (Cddh) de Béjaïa, le 7e Forum sur les droits de l’homme se poursuit toujours. Cette célébration, faut-il le noter, s’inscrit dans le cadre de la double célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et le 20e anniversaire de la déclaration de l’ONU pour la protection des défenseurs des droits humains.Contrairement aux années précédentes, la ligue organisatrice a élargi son programme d’activités en dehors de la wilaya de Béjaïa. Ainsi, il est prévu des manifestations à Alger, à Tizi Ouzou et à Biskra. Mais le paquet a été mis sur la région de Béjaïa où quelque 17 conférences-débats ont été programmées dans plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa, dont Ighil Ali, Seddouk, Beni Maouche, Timezrit, Akfadou, Chemini, Ighram, Akbou, , Tala Hamza et Tichy. Hier, le rendez-vous a été donné aux habitants de Benidjellil par les organisateurs pour une conférence-débat sur le thème des droits de l’homme. Il en est de même au niveau des résidences universitaires de Béjaïa et d’El-Kseur, au siège du Ccdh, au campus d’Aboudaou, ainsi qu’au théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh de la ville des Hammadites. Organisé par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (Laddh), le forum se poursuivra jusqu’à demain, à travers une série de conférences-débats et de tables rondes animées par des défenseurs des droits humains, dont des enseignants universitaires, des syndicalistes autonomes, des militants politiques, des juristes et des acteurs de la société civile. Les responsables de la Laddh ont tracé un large programme au niveau de plusieurs localités, permettant aux animateurs d’Amnesty International (AI), du Rassemblement action jeunesse (RAJ), du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) et enfin du Comité de solidarité avec les travailleurs de la wilaya de Béjaïa, d’intervenir dans ces rencontres-débats.. Selon Saïd Salhi, vice-président de la Laddh, « ce double anniversaire revêt un caractère particulier, puisqu’il intervient dans une conjoncture des plus difficiles pour les droits de l’homme, lesquels ne sont ni respectés ni appliqués ».