Revenant sur les récents événements concernant le lait pasteurisé en sachet, la laiterie Draâ Ben Khedda a rassuré hier les consommateurs. Dans un communiqué envoyé à notre rédaction, elle a indiqué que les derniers prélèvements effectués par la direction du commerce de Tizi Ouzou ont mis en avant la présence de bactéries ne présentant aucun danger pour la santé. «Ces bactéries ne sont ni dangereuses ni d’origine fécale et ne constituent en rien un risque sanitaire pour la population, comme l’ont confirmé les différents organismes gouvernementaux (DCP et DSA) qui travaillent en collaboration avec notre entreprise.» Le communiqué ajoute que «les analyses complémentaires réalisées à posteriori par le laboratoire vétérinaire de Draâ Ben Khedda sont encourageantes puisqu’elles annoncent des produits de qualité satisfaisante (c’est-à-dire totalement conformes à la législation)». Le même document a ainsi noté que «la fermeture de l’atelier laiterie est une mesure uniquement préventive à laquelle la laiterie adhère entièrement». La laiterie de Draâ Ben khedda est «dotée d’un laboratoire aux normes européennes, de deux C1P automatiques, le tout étant encadré par une équipe compétente, jeune et dynamique en laquelle la direction générale place toute sa confiance», souligne le même communiqué, précisant que «cette mesure ne concernent pas les autres produits qui sont gérés par des structures différentes et continuent d’être commercialisés».