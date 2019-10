Le président de l’Association nationale de défense des droits de l’homme, Kaïd Salah, a souligné samedi dernier à Aïn Defla, l’importance de la prochaine élection présidentielle, soutenant que l’intérêt de ce rendez-vous réside dans la « légitimité de gouvernance » qu’il octroiera. « Ce concept peut être entaché sans l’élection d’un président de la République et c’est pour cette raison, dit-il, que la prochaine élection présidentielle est importante.»

Kaïd, qui a émis ces propos en marge de la tenue de l’assemblée élective de l’association, a signalé que la mission principale du prochain président consistera à « mener le pays à bon port ». Mettant l’accent sur la nécessité de la tenue d’une élection « crédible et transparente », il a affirmé que la réussite de ce rendez-vous réside dans l’empêchement de toute velléité d’ingérence extérieure dans les affaires internes du pays quel qu’en soit le mobile. « Il est clair, a affirmé Kaid, que nombre de pays tentent de s’immiscer dans les affaires internes du pays et, sur la base de ce postulat, la réussite de ce rendez-vous capital ne pourrait qu’empêcher toute velléité d’ingérence extérieure sous quelque prétexte que ce soit », a-t-il martelé. Kaïd souhaite voir le prochain président de la République « à la hauteur des défis qui attendent le pays ». Evoquant le Hirak, il a fait part de son estime pour ce mouvement « inédit » d’origine citoyenne qui met en exergue le rôle d’ « accompagnateur » du mouvement, joué par l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que son soutien à nombre de ses revendications, notamment celles ayant trait à la lutte contre la corruption.

S’exprimant sur l’assemblée élective, il a estimé que trois ans après la création de l’association (2016), le temps est venu pour organiser une rencontre synonyme de son ancrage au sein de la société. Il signalera que celle-ci intervient suite à l’octroi, par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, de l’autorisation d’activer en date du 25 avril 2019.

« Les cadres de l’association représentant les wilaya participantes, les membres du bureau national présents ainsi que les membres fondateurs de l’association ont estimé qu’à l’heure actuelle, il y a lieu de consolider davantage l’association sur le terrain et de ne pas perdre son temps et son énergie sur des questions secondaires », a-t-il dit en substance, Observant que l’association est présente dans une trentaine de wilayas, il a mis en exergue le fait qu’elle aspire à toucher les autres wilayas ainsi que la communauté nationale résidant à l’étranger. Au total, 25 wilayas, au sein desquelles l’association est représentée, ont pris part à cette assemblée nationale élective abritée par l’Office des établissements des jeunes de Aïn Defla.

à l’issue des travaux de l’assemblée, Kaïd Salah a été, à l’unanimité, reconduit à la tête de l’association.