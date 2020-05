Le professeur et ancien président de l'Assemblée populaire nationale, Abdelaziz Ziari, exprime son point de vue sur la situation politique en général que traverse le pays. Il évoque aussi le sujet d'actualité de la révision constitutionnelle, il aborde la question du Hirak et son rôle, mais il plaide pour une réforme politique profonde où l'équilibre des pouvoirs et la démocratisation des institutions de l'Etat devraient constituer le maître-mot de la nouvelle Algérie.

L'Expression: Comment analysez-vous la situation du pays à l'aune de la crise sanitaire majeure et ses retombées au plan politique et économique?

Abdelaziz Ziari: Cette pandémie qui frappe toute la planète a été gérée par les responsables algériens comme il fallait qu'elle soit gérée. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus étant donné que tous les moyens ont été déployés en la matière pour répondre à cette situation. Il faut dire que les pouvoirs publics ont bien géré cette pandémie. Il y a eu des mesures nécessaires qui ont été prises à temps, le dispositif sanitaire mis en place a été à la hauteur, idem pour le personnel médical qui a su gérer la crise et être à la hauteur du défi imposé par la crise sanitaire majeure. La situation a été parfaitement contrôlée, nous souhaitons maintenant plus de discipline de la part de nos concitoyens. Cela va nous permettre de nous en sortir de cette crise sanitaire qui frappe la planète entière.

Maintenant, pour revenir au deuxième volet de votre question, à savoir les retombées économiques de cette crise sanitaire, je crois que ce temps perdu peut être rattrapé, évidemment en ce qui nous concerne, cela va se faire dans des conditions tout à fait autres, notre problème économique qui n'est pas un secret pour personne, va être dur encore, et tout ça est dû à notre ultradépendance aux hydrocarbures et comme vous voyez que le prix des hydrocarbures est volatil, donc la réalité économique est là, on doit adopter des mesures de réformes profondes de notre économie et sortir de l'archaïsme économique dans lequel nous nous sommes maintenus pendant des années...

Que voulez-vous dire par archaïsme économique?

L'archaïsme économique est une économie de rente et de redistribution dans laquelle l'initiative privée est bridée ou alors même si elle n'est pas bridée, elle est confisquée par des groupes oligarchiques. Donc il faut une ouverture de l'économie à l'initiative des Algériens qui ont montré qu'ils sont très dynamiques, mais à condition que l'on donne des moyens dans la perspective de diversifier notre économie. Les réformes économiques sont absolument indispensables. Et je reviens encore une fois à cet archaïsme économique en précisant qu'effectivement il y a des secteurs stratégiques qu'il faut préserver dans le cadre du patriotisme économique, mai le patriotisme économique ne veut pas dire aussi, l'enfermement sur soi, il s'agit de l'intégration économique et financière de l'Algérie dans l'économie mondiale. C'est là où réside la solution. Le confinement en cours ça ne va pas durer, la machine économique doit être relancée progressivement et ça sera l'occasion d'entamer les réformes en la matière et que tout le monde doit s'y mettre dans ce sens. D'ailleurs, comme cela a été promis par le président de la République dans son programme où les réformes sont mentionnées avec force. Nous verrons et nous attendons ce qu'il en sera. Le gouvernement est venu juste au mauvais moment, le mandat du président de la République vient de commencer dans un contexte difficile, il fait face à une situation d'une crise sanitaire majeure et donner le plus rapidement possible les grands signaux des grands changements qui seront perçus par tout le monde.

Les réformes économiques sont tributaires de réformes politiques profondes dont la refonte de l'Etat et de ses institutions qui doit être mise en avant dans la perspective d'un changement politique global. Partagez-vous cette vision des choses?

Bien entendu, vous savez bien que toute réforme économique profonde et importante ne peut se concrétiser que dans une atmosphère de confiance, la confiance est un élément majeur, l'instabilité sur le plan juridique et en matière de lois et les changements chaque six mois ou d'une année de la législation en la matière ne confortent pas les investisseurs algériens ou autres. Donc, les réformes économiques exigent l'instauration d'une atmosphère de confiance entre gouvernants et gouvernés, c'est clair et net. Ceci est tributaire effectivement de la situation politique en particulier de la mise en oeuvre des promesses qui ont été publiquement répétées par le président de la République sur la situation globale et aussi sur la révision constitutionnelle. Le signal est important, le projet de la révision constitutionnelle a été proposé à la plupart des partis politiques et les personnalités nationales. Moi aussi j'étais destinataire de ce projet en ma qualité d'ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), sans rentrer dans les détails, mais évidemment, je dirai que tout dépendra de la façon dans le débat va être organisé. Il faut un débat réel autour de ce document important, je dirai que c'est nécessaire même, je crois que la lettre d'accompagnement du document est très claire, elle souligne qu'il ne s'agit que d'une mouture dont les propositions doivent être faites dans la perspective d'enrichir, d'amender et de changer ce qu'il y a à revoir et ce qu'il faut enlever ou d'ajouter. Donc, pour ainsi dire, c'est très ouvert. Donc, il faut arrêter de faire des procès d'intention.

Peut-on connaître votre appréciation par rapport à cette mouture?

Cette mouture comporte la révision de la Constitution, il faut souligner ça, il s'agit bel et bien d'une révision, ce n'est pas une nouvelle Constitution, il faut le préciser. Etant donné qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle, il n'y a aucune raison d'aller vers une Assemblée constituante comme le proposent certains courants politiques. Donc, je dirai que la Constitution en vigueur doit être profondément revue dans un certain nombre de domaines. Surtout par rapport à l'objectif essentiel de cette révision, celui de faire un grand pas en avant vers la démocratisation des institutions et même l'équilibre des pouvoirs et vers l'équilibre entre les pouvoirs et qu'aucun pouvoir n'empiète sur le domaine de l'autre.

A bien vous suivre, vous faites allusion à une vraie séparation entre les pouvoirs, n'est-ce pas?

Absolument, d'où l'équilibre des pouvoirs. Et cela doit être débattu via un débat large, un débat sur la révision de la Constitution qui ne devrait pas ressembler à celle de 2019 où on a assisté à des consultations formelles. La société n'était pas impliquée dans ce débat. Maintenant, ce qui est important, il faut qu'il y ait de la bonne volonté des deux côtés, il faut faire participer le maximum d'hommes politiques, de partis politiques et de la société civile.

Quel est le mode opératoire approprié selon vous pour qu'il y ait un débat qui englobera l'ensemble des dynamiques politiques et sociétales?

C'est simple, il faut faire participer tous les partis et l'association intéressée par ce débat important sur la révision constitutionnelle sans trop éparpiller les efforts en la matière. Donc, faire participer les organisations syndicales et patronales et la classe politique dans son ensemble, pour ainsi dire, les forces vives de la nation et tout ça avec l'implication des mass-médias pour rendre public ce débat sur la révision constitutionnelle. Et pour revenir au pourquoi de cette révision constitutionnelle, parce que on entend à gauche et à droite certains qui s'interrogent sur ladite révision et le Hirak,. Il faut s'entendre sur une chose, le Hirak a été l'expression d'une population qui ne voulait plus voir ce qu'elle a vécu auparavant. C'est un cri... Basta! Un cri contre la concentration des pouvoirs, la centralisation. Depuis qu'on est passé progressivement au multipartisme, on est passé du parti unique à l'homme unique. Je crois que cette page de l'histoire est terminée, c'est ça la première leçon qu'il faut en tirer. C'est fini l'homme providentiel, ma génération a mené une Guerre de Libération nationale, elle avait toute la légitimité historique à laquelle la majorité du peuple a fait confiance pour gérer l'Etat. Cette phase est achevée, c'est la fin de cycle historique, il faut accompagner cette fin de cycle historique.

Vous plaidez pour une nouvelle légitimité dont les tenants et les aboutissants n'ont rien à voir avec la précédente. Faites-vous allusion à la légitimité populaire tous azimuts?

Absolument, maintenant il faut consacrer les jalons de la légitimité populaire, il n'y a pas une autre légitimité que celle de la légitimité populaire. Sinon on aura affaire toujours à des mêmes causes qui produiront les mêmes effets. Donc, il faut tenir compte de notre réalité sociopolitique, mais bien entendu, il ne s'agit pas de copier des expériences des autres, il faut partir de notre réalité sociopolitique qui nous est propre. Même si cela pourrait nous inciter de s'inspirer des expériences de nos voisins proches en matière de ce qui a été fait par rapport à la Loi fondamentale, mais tirer des leçons de notre propre histoire politique dans ce domaine. Il faut dire que la concentration des pouvoirs est extrêmement négative et elle aboutit à ce ras-le-bol national. Le Hirak est venu comme réaction aux espaces politiques intermédiaires qui ont stérilisé y compris les partis, d'ailleurs la réaction de la population était évidente, elle ne se reconnaissait pas en aucun de ces partis et en aucune de ses organisations. Pourquoi, tout ça est dû à l'hyper-concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Pour moi c'est fondamental de revoir ça dans la révision de la Constitution, c'est très essentiel.

Quels sont les mécanismes qui aideront et le Hirak et le pouvoir en place à s'entendre sur l'issue négociée et d'éviter les tiraillements surtout que le Hirak n'arrive pas jusqu'à maintenant à faire dégager une structure et des interlocuteurs?

A mon avis le Hirak se compose en deux épisodes, le Hirak populaire à travers tout le territoire national c'est celui du 22 février 2019, ce Hirak est l'expression du niveau de l'humiliation devant la détérioration de l'Etat algérien. C'est l'Etat de la déliquescence et la confiscation. Il est tout à fait évident que par la suite et ça fait partie de l'ordre des choses dans ce mouvement commencent à s'exprimer en son sein d'une manière diverse et variée des opinions politiques, je n'irai pas jusqu'à dire des tentatives de manipulations, parce que chaque courant politique a sa manière de pensée, ses idées et son point de vue, ce qui me paraît tout à fait naturel. L'avantage du Hirak c'est sa réaction, parce que la démarche qui va être positive c'est celle qui consiste à apporter des réponses aux préoccupations soulevées, le Hirak les accueillera positivement. Le Hirak, il aura à présent et dans l'avenir une fonction et un rôle de sentinelle et de veille. Donc, pour ainsi dire, le Hirak traduit en quelque sorte la vigilance d'un peuple, un peuple mûr et attentif à ce qui se passe. Mais maintenant comme dans toutes les expériences qui se passent dans le monde entier que chacun se réapproprie le sien, il faut maintenant que les partis jouent leur rôle.