Or, cet établissement qui ne relève ni du mythe ni de la réalité, semble avoir encore de beaux retards devant lui. Les indéniables records de retard dans sa réalisation, dépassent toute logique. Et pourtant, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés afin de relancer ce projet fantôme, dont la réalisation affiche un retard de plusieurs années. C'est dire qu'au vu de cet autre retard, sa livraison est devenue chimique. En effet, lancé en 2014, la réception de cet hôpital de cardio-chirurgie pédiatrique et sa mise en service, étaient prévues pour 2016. Sauf que, faisant l'objet de moult arrêts occasionnant un conséquent retard, cet établissement risque de ne pas voir le jour. Tous les walis qui se sont succédé dans la wilaya d'Annaba ne sont pas parvenus à relancer ce projet. Même les ministres de la Santé, relevant de plusieurs gouvernements, n'ont pas trouvé la formule adéquate pour, redresser la barre du retard de la réalisation de cette structure d'envergure. Aux termes de toutes les visites d'inspections effectuées tant par, les walis qui ont transité par Annaba ou bien les différents ministres de la Santé, les recommandations quant à l'urgence de rattraper le retard, sont restées des mots en l'air. Jusqu'à la mise sous presse, le retard dans le temps et dans l'espace, est le facteur primant dans la réalisation de cet hôpital. Pour des raisons qui ne relèvent pourtant pas de l'impossible, car, il s'agissait depuis toutes ces années, de faux problèmes. Des querelles opposant le bureau d'études au maître d'ouvrage jusqu'aux subterfuges techniques et financiers, en passant par l'indifférence des uns et des autres, la situation est restée inchangée des années durant. Le hic est que, plusieurs dates ont été avancées pour la réception de cet hôpital. Celui-ci devait être livré en 2019 et contre toute attente, l'entreprise de réalisation a, une fois de plus, nargué, dans une indifférence démesurée, cette date de réception, la reportant pour la fin de 2020. Une échéance annoncée par la DSP, lors de la dernière cession d'APW. Or, la structure hospitalière ne sera, malheureusement, pas de service, encore moins livrée dans ces délais. Car il suffi de faire un tour pour constater le niveau du retard à rattraper. En effet, l'ensemble des neuf lots composant la structure, ne sont qu'à 60% du taux de réalisation. Rappelons que, plus de 40 milliards ont été injectés dans ce qui devait être un futur pôle d'excellence. D'une capacité totale de 140 lits, le projet devait être renforcé par un centre de transfusion sanguine d'une capacité de 100.000 poches de sang par an. Plus de 30 hectares ont été mis à la disposition de la DSP d'Annaba pour abriter les futurs projets, à savoir l'hôpital de chirurgie cardiaque pédiatrique et le centre de transfusion sanguine. Est également inscrit pour être réalisé, un service d'urgences chirurgicales d'une capacité de 250 lits, destiné à réduire la pression sur le PUC du CHU. Un projet qui a été gelé en raison d'un problème budgétaire lié à la crise économique. En attendant la levée du gel, d'autres projets attendent leur réalisation, tel un hôpital général de 350 lits, dont l'étude a été lancée pour une éventuelle inscription comme projet. Mais, il faut d'abord parvenir à achever les projets déjà en cours, pour pouvoir prétendre à d'autres... Pour l'heure, l'impératif est de manifester une vraie volonté, pour que cet hôpital de cardio-chirurgie pédiatrique d'El Bouni, tant attendu, soit achevé dans la date limite. Pis encore, faudrait-il aussi le doter d'équipements technologiques ultramodernes et efficaces. Ces derniers devaient être opérationnels le premier trimestre 2019. Sauf que, l'exercice 2020 tire à sa fin et l'hôpital de cardio-chirurgie pédiatrique d'El Bouni est toujours un projet fantôme. En attendant que le rêve de faire d'El Bouni, le futur pôle sanitaire de toute la wilaya, des centaines d'enfants des wilayas de l'Est du pays, devront attendre encore longtemps.