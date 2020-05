La chambre basse accélère le vote de la loi de finances complémentaire (LFC2020). En effet, l'APN reprendra ses travaux aujourd'hui, au lendemain de l'Aïd, sans les députés de quelques formations politiques qui se disent démissionnaires. L'Assemblée populaire nationale a indiqué, dans un communiqué, que la présentation et le débat autour du projet de loi de finances complémentaire (Plfc 2020) seront entamés dès aujourd'hui, alors que la séance du vote est fixée pour le dimanche 31 mai. D'après le calendrier des plénières tracé par le bureau de cette institution législative, le texte sera présenté aujourd'hui vers 14h 30 devant les députés par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Il s'ensuivra la présentation du rapport préliminaire par le rapporteur de la commission des finances et du budget de l'assemblée. Le débat qui sera ouvert juste après la présentation dudit texte, se poursuivra durant la matinée de demain. Le ministre répondra le même jour aux préoccupations des députés, tandis que le vote aura lieu le dimanche 31mai. Le Plfc atterrira ensuite au niveau du bureau du Conseil de la nation où il sera plié rapidement. à titre de rappel, les membres de la commission des finances et du budget, qui ont examiné ce texte, ont émis une série de réserves concernant, notamment la hausse des prix des carburants qui, estiment-ils, impactera négativement le pouvoir d'achat des citoyens. Pour certains députés, cette mesure intervient à un moment inopportun, au regard des dommages occasionnés par la pandémie du Covid-19. Ils déplorent, entre autres, le fait qu'une telle mesure entraînera une hausse des charges de la production industrielle, des agriculteurs et du transport public, voire une hausse généralisée des prix de la quasi-totalité des produits et services. Pour ces derniers, les solutions existent pour renflouer les caisses de l'Etat et reduire le déficit budgétaire à travers l'accélération du recouvrement fiscal, le ciblage des subventions, l'intégration dans le circuit officiel des travailleurs de l'informel, etc. Par ailleurs, le Plfc 2020 prévoit la baisse des dépenses budgétaires à 7 372,7 milliards de dinars contre 7 823,1 milliards de dinars dans la loi de finances (LF) initiale.