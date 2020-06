L'assouplissement de la règle du 49/51 semble avoir fait mouche dans les milieux d'affaires étrangers. En tout cas, c'est ce qu'affirme le cabinet d'avocats d'affaires français Gide Loyrette Nouel. La lecture que ce cabinet fait de la loi de finances complémentaire 2020, est plutôt avantageuse en termes de perspectives d'investissement. Ce conseil d'affaires met en évidence dans un document destiné à ses clients, les «mesures majeures en faveur des investissements étrangers». Pour les rédacteurs du rapport, le principal effet attractif de la LFC 2020, tient dans la décision de revoir la règle du 49/51 dans les investissements étrangers.

Le document des experts qui n'omet pas de souligner que la LFC 2020 est entrée en application depuis le 4 juin dernier, note que ladite loi «s'inscrit dans une volonté d'encouragement des investissements étrangers et de diversification de l'économie nationale en assouplissant significativement le contrôle des investissements étrangers». Une appréciation plutôt positive et qui conforte le gouvernement dont l'ambition est justement de créer une sorte d'appel à investissement pour réussir le processus de diversification de l'économie.

Le cabinet-conseil français n'évoque pas les importants abattements fiscaux consentis à tout acte de production locale et focalise son analyse sur la fin de la règle du 49/51. «Cette règle qui limitait la participation de l'investisseur étranger à 49% du capital social n'est désormais applicable qu'aux sociétés exerçant, dans certains secteurs définis comme stratégiques par le gouvernement», souligne le document qui s'est appliqué à citer un à un les secteurs où le 49/51 demeure de rigueur, à l'image du commerce, l'exploitation du domaine minier national, les ressources souterraines et superficielles.

Le cabinet d'avocats qui ne semble pas s'offusquer que l'Algérie tienne à préserver des domaines de souveraineté, à l'image des hydrocarbures, l'énergie électrique et de l'industrie militaire, retient que «toute autre activité de production de biens et services est désormais ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale détenant plus de la majorité du capital social».

Cela revient à dire que dans le tourisme, l'ensemble des industries est totalement ouvert à l'investissement, sans aucune entrave, avec en «option» une fiscalité très encourageante pour ce qui concerne les activités de sous-traitance et autres industries du savoir. Il convient de noter que les investisseurs étrangers qui se sentaient à l'étroit du temps de l'application de la règle du 49/51, attendaient avec impatience l'application de la fameuse liste où cette mesure demeurerait en vigueur.

Le cabinet d'avocats d'affaires Gide Loyrette Nouel est le premier du genre à faire cette lecture de la LFC 2020, mais ne sera certainement pas le dernier.

Les avantages comparatifs dont dispose notre pays, en matière de coût de l'énergie et de la main-d'oeuvre, la qualité de la formation des jeunes et de positionnement géographique, placent l'Algérie parmi les plus intéressantes destinations concernant tous les secteurs d'activité. Il reste que ce qui a toujours «cloché» dans l'acte économique, c'est une administration très bureaucratisée et une position très peu avantageuse dans le Dowing Business. Au-delà de la règle du 49/51, ce sont ces obstacles que l'Exécutif devra lever pour attirer un maximum d'investissements étrangers.