L'expression: L'avant-projet de réforme de la Constitution mentionne le Hirak du 22 février dans son préambule. Est-ce une victoire pour le Mouvement populaire?

Hocine Belalloufi: Abdelmadjid Tebboune, qui avait été violemment éjecté de son poste de Premier ministre, a effectué un retour fulgurant en passant d'un état de quasi-retraite politique à la fonction de président de la République. Or, ce come-back n'a été rendu possible que par l'irruption du Hirak sur la scène politique. Sans ce dernier, Abdelaziz Bouteflika serait encore président et Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal ou un autre occuperait le siège de Premier ministre. Il n'est donc pas étonnant que le vecteur de cette ascension politique fulgurante soit remercié par son intégration dans le préambule de la future Constitution. Cela participe de la confection du nouveau récit dominant qui entend progressivement accréditer l'idée, selon laquelle, le peuple algérien s'est soulevé pour renverser le régime autoritaire et instaurer un régime démocratique. Toutefois et au vu du contenu de la mouture de révision de la Constitution, il sera difficile de faire avaliser une telle lecture qui relève davantage du mythe que de la réalité. L'inscription du Hirak dans l'avant-projet ne constitue donc pas une victoire pour le Mouvement populaire. Il s'agit davantage d'une manoeuvre politique.

Quid du pouvoir législatif et exécutif?

Il y a de nombreuses modifications intéressantes comme le fait de contraindre le gouvernement à «accompagner les projets de lois par des textes réglementaires d'application», une limitation du recours aux ordonnances...

La limitation à deux mandats de la fonction présidentielle qui existait déjà avant 2008 constitue également une avancée ou, plus exactement, un «retour en avant». Mais dans la majorité des cas, on reste dans des généralités telles que la très floue «consolidation de l'institution du chef de gouvernement»...Surtout, rien ne garantit qu'à la prochaine crise politique, le président Tebboune ou son successeur ne décide d'une énième révision levant ainsi cette limitation. Nombre d'observateurs, d'acteurs et, surtout de citoyens, ont relevé à juste titre que le problème fondamental dans l'actuelle configuration politique du pays ne réside pas, tant dans les textes que dans leur application, par une administration aux ordres.

Qu'en est-il des libertés et de la question identitaire?

Affirmer qu'il n'y a pas de «grands changements» dans la mouture de révision constitutionnelle ne doit pas amener à ignorer les quelques promesses d'ouverture qui s'y trouvent. Le régime déclaratif en matière de réunion, de manifestation, de création d'associations ou de médias va incontestablement dans le bon sens si, à l'avenir, la pratique de l'administration s'avère conforme à la loi. On peut cependant se demander pourquoi la création de partis politiques n'obéit pas au même mode déclaratif. Pour le reste, il s'agit de déclarations de principes maintes fois réitérées dans le discours officiel, mais qui n'ont jamais été appliquées dans les faits. Il est bien beau de décréter le «renforcement du rôle de l'État dans la protection de l'environnement, de l'eau et de la qualité de vie [...] la consécration de la relation administration/public basée sur la neutralité, la légalité et la célérité» ou l' «obligation de l'administration de motiver ses décisions et de répondre dans le délai fixé par la loi». Mais on y croira lorsqu'on le verra, lorsqu'on le vivra. Il n'y a donc aucune raison de signer un chèque en blanc à cette énième «révision constitutionnelle» de la Présidence.

Et la limitation du nombre des mandats parlementaires, qu'en pensez-vous?

Cette mesure va dans le bon sens, celui d'une rupture, encore bien timide il est vrai, avec la notion de «carrière politique». Représenter le peuple ne doit pas devenir une profession, mais un engagement citoyen sincère. Pour cela, il convient entre autres de limiter le nombre de mandats, mais également de mettre fin aux immenses privilèges matériels et financiers dont les «élus» du peuple bénéficient et d'inscrire le droit de révocabilité des élus par les citoyens.

Que pensez-vous de la possibilité d'engager les troupes de l'ANP en dehors de nos frontières?

Cette proposition a été jetée dans le débat public sans explication aucune, sans exposer les motifs ayant amené les concepteurs du projet à la proposer. Cela ne peut manquer de susciter beaucoup d'interrogations. On sait que les grandes puissances étrangères, à commencer par l'impérialisme français, font pression depuis de nombreuses années sur l'Algérie pour qu'elle intègre des structures du type G-5 Sahel. Elles n'ont pas hésité, pour ce faire, à contourner, donc à saboter, le Comité d'état-major opérationnel conjoint (Cemoc) qui avait formellement pour fonction d'assurer la sécurité de la région par les Etats voisins (Algérie, Niger, Mali, Mauritanie).

Une question aussi cruciale que celle de la participation extérieure de l'armée, ne peut être expédiée aussi vite et se réduire à la rédaction de deux petits articles. Il s'avère nécessaire et même indispensable, aujourd'hui, au vu du retour généralisé à la politique de la canonnière de la part des grandes puissances, de réfléchir avec les citoyens à la politique de défense, afin que la population soit consciemment intégrée au dispositif de défense. La défense face aux défis que pose le visage de plus en plus agressif de l'impérialisme, n'est pas une simple question technique qui relèverait de la compétence des seuls experts militaires. Sans le peuple, l'armée d'un pays du Sud ne peut résister à une agression de forces impérialistes coalisées. L'exemple libyen en témoigne. En revanche, avec le peuple, elle le peut. Telles sont les leçons tirées des expériences de ces 30 dernières années, de l'Algérie, au Yémen, en passant par la Syrie, l'Irak et le Liban...