Fidèle à ses missions statutaires, notamment celles relatives à l’information et à la communication en direction des chefs d’entreprise, la Chambre de commerce et d’industrie Soummam-Béjaïa s’engage dans une initiative qui n’est pas première du genre à l’adresse des chefs d’entreprise de la wilaya de Béjaïa. Dans cette optique, la Chambre de commerce et d’industrie Soummam-Béjaïa s’attelle à organiser le 30 janvier 2020 au niveau de la salle des conférences de l’hôtel Alloui de Tichy, une journée d’information et de diffusion des nouvelles dispositions fiscales, douanières. Ces nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances 2020 et leur impact sur les entreprises et les formations libérales seront développées et expliquées lors de cette rencontre qu’animeront de hauts responsables du ministère des Finances. Cette manifestation, ajoute le communiqué de la CIS-Béjaïa «vise comme objectif l’explication des nouvelles mesures contenues dans cet outil sur la relance de l’investissement, le rôle social de l’Etat, ainsi que la justice fiscale, considérant avant tout que l’entreprise est le lieu privilégié de création de la richesse, de la valeur ajoutée et de l’emploi». C’est dans ce sens que cette institution invite les opérateurs économiques à participer massivement à cette journée, que la CIS- Béjaïa organise annuellement, soit quelques jours après la promulgation de la loi de finances.