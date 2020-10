Le projet de loi de finances 2021 ne prévoit pas d'aides aux entreprises impactées par la pandémie de coronavirus. à l'issue de la présentation du PLF 2021, les membres de la commission des finances et du budget de l'APN ont déploré le fait que «la nouvelle loi ne prévoit pas d'affectation de ressources financières pour la prise en charge des entreprises qui ont enregistré une baisse accrue de leurs activités allant jusqu'à la fermeture de certaines filiales». Ils ont réclamé «davantage de mesures pour protéger et sauver les entreprises face aux répercussions négatives de la pandémie de coronavirus sur les différentes activités économiques». L'absence d'aides financières urgentes au profit des entreprises très affectées et risquant la faillite, entravera à coup sûr la relance de l'économie en tant qu'objectif stratégique pour l'an prochain. Par ailleurs, les membres de la commission se sont interrogés «sur l'utilité des mesures incitatives fiscales et douanières et les avantages contenus dans le PLF 2021 au profit des start-up, si l'ensemble du tissu économique souffre et nécessite une aide».

Les intervenants ont insisté, selon la même source, sur «l'impérative maîtrise des dépenses budgétaires durant les prochaines années, s'interrogeant sur la méthode de financement du déficit prévu qui se creusera à taux relativement élevés d'ici fin 2020 et ultérieurement». En outre, certains membres ont critiqué «le recours systématique aux augmentations des impôts et taxes et la création de certaines autres, à l'instar de celle relative au carburant, applicable aux frontières pour les véhicules et camions devant quitter le territoire national». Certains membres ont dénoncé «la réduction du budget de certains secteurs stratégiques, à l'instar du tourisme et de l'agriculture, dont la promotion constitue pourtant la planche de salut pour l'économie nationale, lui permettant de s'affranchir de sa totale dépendance des hydrocarbures. Ces députés ont, en outre, insisté sur l'importance d'allouer toutes les ressources financières nécessaires à la prise en charge des zones d'ombre, compte tenu de leur déficit en infrastructures».

Face à la hausse de l'inflation, enregistrée actuellement et prévue pour les années à venir, ces députés s'interrogent sur «les moyens de la contrôler pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et des catégories précaires». Concernant les fonds spéciaux, ils ont salué la fermeture de 38 comptes d'affectation spéciale dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2021, mais ont demandé davantage de précisions sur la manière dont cela a été fait et sur le sort des fonds qui s'y trouvaient et des comptes restants. Au cours de cette séance, les membres de la commission ont souligné la nécessité de redoubler d'efforts afin de régler certaines problématiques, telles que la mauvaise perception des impôts, les postes vacants, le marché noir de la devise, le marché parallèle, le trafic de carburant aux frontières, ainsi que les budgets à allouer aux nouvelles wilayas et wilayas déléguées.