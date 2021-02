Mettant en exergue la nécessité de revoir certaines dispositions de la loi de finances 2021, notamment en ce qui concerne l'activité de l'importation de produits en état, et l'élargissement de certaines exonérations aux entreprises de services, dans le but de permettre une relance fluide de l'économie, plusieurs chefs d'entreprise sont intervenus lors de la conférence-débat sur la loi de finances 2021, organisée par la Capc,dimanche dernier. Une nécessité qui s'impose, selon le président de la Capc, qui relève l'importance de définir le sort de ces entreprises affectées par la crise sanitaire et par la conjoncture difficile que connaît le pays. Par ailleurs, l'importance de régulariser la situation de ces entreprises, leur permettra de maintenir leurs activités, et de contribuer de façon efficiente, à la relance de l'économie nationale. À ce titre, le président de la Capc, Mohamed Sami Agli, a fait savoir qu'«il est difficile de réussir le plan de relance économique au moment où beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Des entreprises sont en attente d'éclaircissements de la part des autorités sur la question des importations de produits et marchandises destinés à la revente en l'état et sur la possibilité d'appliquer ces dispositions, avec un effet rétroactif sur les sociétés existantes créées dans le cadre de textes réglementaires».

Parmi les obstacles relevés par le président de la Capc, «la LF 2021 contient de nouvelles taxes, dont celle prévue pour l'activité de l'Internet de l'ordre de 19%, estimant que cette imposition ne va pas encourager les efforts entrepris en matière de digitalisation, de télétravail et d'apprentissage à distance».

La reconsidération de cette taxe permettrait de valoriser les efforts fournis par les entreprises, pour s'adapter aux mesures de prévention contre la pandémie, imposées par l'Etat.

En matière de taxes fixes, les intervenants à cette conférence sont longuement revenus sur «l'exclusion des entreprises de services fournissant des prestations aux sociétés étrangères établies en Algérie, des dispositions d'exonération de l'impôt sur le revenu global (IRG) accordée par l'Etat dans le cadre de la LF 2021, aux exportations réalisées par des personnes physiques», une exclusion qui pénalise fortement les entreprises activant dans

le domaine des biens et des services, et qui se trouvent dans le besoin de bénéficier de cette exonération pour alléger le poids des frais fiscaux et parafiscaux, en vue de dégager une trésorerie à même de leur permettre de survivre.