Les Oranais ont doublement célébré le 21e vendredi du Mouvement populaire lancé le 22 février. En sortant, hier dans la rue, ils ont d’abord tenu, d’un ton reconnaissant, à rendre un vibrant hommage aux Verts, qualifiés après une rude bataille sportive qu’ils ont livrée jeudi soir aux Eléphants ivoiriens. Chez plus de marcheurs, cette victoire sert de tribune pour pousser le Mouvement de l’avant. Car, estiment-ils, le match de jeudi a «réuni toutes les Algériennes et tous les Algériens pour un seul objectif : aller le plus loin possible dans cette coupe d’Afrique et faire valoir la mobilisation nationale». Autrement dit, «vouloir est synonyme de pouvoir, les Verts ont voulu et réussi». C’est donc ce credo qui a été renouvelé par les marcheurs d’hier, en sortant en force malgré la chaleur ayant sévi sur cette ville côtière. En sillonnant les différentes artères de la ville, ils n’ont ménagé aucun effort pour «descendre en flammes le duo Bensalah-Bedoui » les appelants à « rentrer chez eux », «quitter le pouvoir le cédant aux forces montantes, les démocrates devant lancer les premiers jalons du processus démocratique rentrant dans le cadre du changement du système». Tel est le résumé d’une marche observée par ces Oranais s’engageant à ne rallier leurs domiciles qu’à la satisfaction de la volonté du peuple manifestée par ce dernier depuis le 22 février. Si la journée d’hier a été marquée par la marche populaire, la veille a été rehaussée par la longue procession sortie, tout le long de la nuit, pour remercier les gars de Belmadi suite à leur victoire qu’ils ont arrachée devant la coriace équipe de la Côte d’Ivoire. Dans la matinée de jeudi, les avocats de la région Ouest ont, eux aussi, observé une action publique dans laquelle ils ont réitéré leur attachement indéfectible au Mouvement populaire du 22 février. Dans leur déclaration, les avocats de l’Ouest ont souligné que «notre action en ce jours-ci (jeudi Ndlr) vient en soutien au Mouvement pour le changement du système et l’instauration d’une IIe République bâtie sur la volonté du peuple». Les rédacteurs dudit document n’ont pas omis au passage de faire valoir leur profession en soulignant que «l’exercice de l’avocat est une lettre de l’équité et de la justice». En ce sens, les robes noires ont réitéré encore une fois la plate-forme des revendications comprenant plusieurs points dont entre autres ce qu’ils ont qualifié de «notre dénonciation des dépassements perpétrés contre la libre expression». Dans ce sillage, ils plaident pour «la libération des détenus d’opinion, le principe de la justice libre, la séparation des pouvoirs, et l’égalité des justiciables devant les justiciers». Le lecteur du document de l’Organisation nationale des avocats appelle à «l’ouverture du dialogue pour rechercher le dénouement de la crise». Tout comme il a plaidé pour «le maintien du caractère pacifique du Mouvement citoyen». Après la démonstration de force des robes noires, des blouses blanches prévoient, à leur tour, une action de rue à observer la semaine prochaine.