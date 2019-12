Il est 19h en ce 12 décembre 2019. C’est l’heure de fermeture des bureaux de vote. Le décomptage des voix va commencer dans quelques minutes. Dans les QG de campagne des cinq candidats, la tension monte d’un cran ! Tout le monde est sur le qui-vive en attendant de recevoir les premières estimations de leurs représentations régionales. L’équipe de Bengrina est la première à dégainer en annonçant des sondages sortis des…poubelles des bureaux de vote ! «Bengrina est en tête», annonce l’un de ses représentants quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote.

Trois candidats crient au …2e tour

Il se réfère aux «bulletins jetés dans les poubelles des bureaux de vote». Après l’invention de cette nouvelle méthode de sondage électoral, retour aux choses sérieuses. Le décomptage continue, les équipes sont scotchées sur leurs téléphones. Elles comparent les résultats qu’elles reçoivent ! Il est un peu plus de 20h, le nom de Abdelmadjid Tebboune, est le plus évoqué par les internautes. Les directs qu’effectuent les chaînes de télévision privées confirment cette tendance. Les pro- Tebboune ne cachent pas leur joie. «Ça y est, c’est bon, Tebboune président», résonnent dans ses permanences, à travers les 48 wilayas du pays. A Alger, au niveau du quartier général l’heure est aux feux d’artifice, klaxons et youyous des femmes. Bengrina ne tarde pas à riposter ! Son porte-parole, Ahmed Eddan, a assuré de son côté que la présidentielle se dirigerait vers un deuxième tour. «Bengrina sera présent à ce second tour», affirme-t-il. «Il y a environ cinq points qui séparent les deux premiers candidats», poursuit-il. Selon lui, Abdelkader Bengrina est deuxième avec 30% des suffrages, derrière un candidat, qu’il ne cite pas. Prise de cours, l’équipe de Abdelaziz Belaïd fait la même annonce. «Il y aura un second tour, et notre candidat y participera», indiquent-ils. L’équipe du président du Front El Moustakbal annonce que son candidat a obtenu plus de 32% des voix. «Il arrive second et affrontera Tebboune au second tour», atteste-t-il. Les rumeurs vont bon train. Les Algériens cherchent un peu partout la bonne info. Qui croire ? Qui dit vrai, qui dit faux ? C’est ce moment que choisit, Azzedine Mihoubi, pour en remettre une couche. Son directeur de campagne, Mohamed Fadene, affirme, lui aussi, que son champion sera au second tour. Il se refuse d’avancer des chiffres, mais estime que Mihoubi est second juste derrière Tebboune qu’il affrontera au second tour. «Il y aura à ce moment un jeu d’alliances qui fera la différence» , a- t-il avancé avant de revenir sur le déroulement du scrutin qu’il estime être un franc succès. «Un succès à tous points de vue», a-t-il dit tout en dénonçant des parties, gênées de la victoire de l’Algérie et se sont rendues coupables d’incitation à la violence contre les institutions de l’Etat.

Les regards braqués sur le Palais des nations

Après ce moment de flottement, Tebboune revient à la charge ! Son directeur de la communication, Mohamed Laâkeb, anime un point de presse pour revendiquer la victoire au 1er tour. «Abdelmadjid Tebboune est le nouveau président de la République. Il a été élu à plus de 64%», assure-t-il ajoutant une couche à cette soirée de toutes les confusions. Au même moment, tous les regards sont braqués vers le Palais des nations (Club des Pins-Alger).

C’est le siége temporaire de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). On attend son président, Mohamed Charfi, qui laissait entendre que les résultats provisoires seront connus aux environs de minuit. Il est 0h, point de Charfi à l’horizon. Il arrive vers minuit et vingt minutes. Tout le monde pense qu’il donnera les résultats partiels au vu du brouhaha enregistré. A son arrivée, c’est la douche froide. «Je n’ai pas entre mes mains les résultats», s’excuse-t-il en donnant comme lot de consolation le taux de participation final. «Le taux final de participation à l’élection présidentielle au niveau national est de 41,14%, après fermeture des bureaux de vote à 19 heures», fait-il savoir avant de promettre de donner les résultats le lendemain à 15 h. Quelques minutes plus tard, l’Anie annonce que cette conférence de presse a été avancée à 11h du matin. En attendant, les Algériens sont partis se coucher sans avoir le nom de leur nouveau président et encore moins si un deuxième tour est au programme. C’est au réveil de la bonne grasse - matinée qu’ils découvriront le nom du 8ème président de la République !