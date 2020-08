Dans un long entretien qu'il a n'accordé au magazine Afrique-Asie, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique est revenu sur les allégations de détournement de l'aide humanitaire accordée aux réfugiés sahraouis ainsi que les attaques incessantes des médias marocains contre l'Algérie. «Ils sont nombreux ces sites qui ont été créés et sont financés spécialement pour cultiver et entretenir les sentiments de haine à l'endroit de l'Algérie et pour se réjouir des malheurs de son peuple», a révélé Belani rappelant, à ce propos, les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune selon lesquelles le Maroc a un sérieux problème avec l'Algérie alors que nous ne faisons que réagir, dans les limites de la correction, à d'abominables fabulations. Sur les allégations de détournement de l'aide humanitaire accordée aux réfugiés sahraouis, qui ont été réfutées de la manière la plus ferme par de nombreux responsables de l'UE, Amar Belani a relevé que «la diplomatie marocaine veut faire diversion», mais à vrai dire, elle est en train de «pousser un âne mort» comme le dit cette sentence imagée bien de chez nous.

Bientôt, la Cour européenne rendra ses décisions suite aux deux recours présentés par le Front Polisario contre le renouvellement des accords de partenariat et de pêche entre l'Union européenne et le Royaume chérifien, étendus de fait au Sahara occidental, en violation flagrante des décisions de la Cjue de 2016 et 2018. Il est attendu que la Cour européenne réaffirme ses précédentes décisions en la matière. Le Maroc sait très bien que les décisions seront identiques aux précédentes. Il faut donc allumer un contre-feu et dans le domaine de la pyromanie, le Maroc excelle en expertise. Il fait alors un recours assidu à des groupes politiques identitaires, «dont l'idéologie nauséabonde est connue de tous, renseigne, à la fois, sur le brouillage des repères politiques et moraux chez ceux qui démarchent les députés issus de ce groupe», indique l'ambassadeur Belani soulignant que le Maroc est en perte de terrain auprès des grands groupes politiques traditionnels qui animent la vie de l'hémicycle européen. Belani cite dans ce sillage le cas de Thierry Mariani (pour ne pas citer Nicolas Bay, Dominique Bilde ou la dernière recrue tchèque, exhibée, tel un trophée de chasse, par l'ambassadeur de sa majesté à Prague): qui est symptomatique: «Un parcours politique sinueux, jonché de traîtrises et de fidélités versatiles, et surtout une haine viscérale et inapaisable contre l'Algérie indépendante (sa sortie misérable après la victoire des Verts en coupe d'Afrique des nations n'était pas passée inaperçue)», tranche-t-il. Dans sa fuite en avant, le Maroc s'allie avec le diable. Il n'hésite plus à assumer publiquement des liaisons plus que douteuses avec l'extrême droite en Europe.

Les résultats de ce lobbying bâtard ont un effet boomerang sur toute la communauté maghrébine installée en Occident. les Maghrebins sont plus violemment vilipendés et stigmatisés que jamais, par ces mêmes tenants de l'idéologie xénophobe et islamophobe.