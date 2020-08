Elle accuse la «maffia de l'immobilier» d'être derrière les incendies qui l'ont ravagée durant plusieurs jours. Selon le responsable de la Conservation des forêts, Youcef Ould Mohand, plusieurs faits et indices corroborent cette thèse. Une plainte sera incessamment déposée contre X, afin de démasquer les auteurs de ce crime. L'organisme en charge de ce dossier explique, sur sa page officielle, que ce projet dérange des centres d'intérêts, notamment, ceux qui veulent accaparer l'assiette foncière, pour y ériger des promotions immobilières et autres villas.

Pour le responsable de la Conservation des forêts, des indices palpables indiquent que ces parties, qui veulent accaparer ce terrain, sont derrière ces incendies qui ont ravagé plus précisément la partie consacrée à la forêt récréative. Un deuxième indice est donné par le même orateur, qui précisera en effet que dès le début du projet, ces parties ont montré une farouche opposition. Des décharges sauvages, des parkings payants, voire des constructions illicites ont été érigés sur les plages, afin de faire capoter le projet de forêt récréative.

Aussi, une plainte a été déjà déposée. Elle concerne le premier incendie qui a ravagé une superficie de 14 hectares. Pour venir à bout de ce feu qui a consumé la partie la plus boisée de la forêt récréative, les

services de la Protection civile ont mobilisé de grands moyens techniques et humains. Même la population du village le plus proche, Redjaouna, a pris part aux opérations d'extinction du feu qui ont duré deux journées et deux longues nuits. Le feu a pu être éteint, mais les dégâts sont énormes. Tout le couvert végétal de la forêt a été réduit en cendres.

Quelques heures plus tard, un autre feu a pris sur les lieux, tout à côté. Les services de la Protection civile se sont mobilisés pour l'extinction de l'incendie, mais les feux avançaient très rapidement. En l'espace de quelques heures seulement, les flammes ont atteint les alentours de l'hôpital de Belloua, situé juste en contrebas du village Redjaouna. Jusqu'à présent, ajoute Youcef Ould Mohand, les équipes de la Conservation des forêts sont sur les lieux, pour évaluer les dégâts. Une deuxième plainte sera également déposée pour démasquer les auteurs du crime.

Enfin, il est à rappeler que le projet de la forêt récréative, confié à un investisseur local, allait ouvrir ses portes aux citoyens de la ville de Tizi Ouzou cet été. Mais les autorités ont dû reporter l'inauguration à cause de l'apparition de la pandémie du Covid-19. Cet espace, qui représente un véritable poumon pour la ville des Genêts, a reçu plusieurs équipements qui ont été installés, comme les sanitaires, les bâches à eau, l'électricité, ainsi que des travaux d'assainissement et l'ouverture de plusieurs pistes pour les randonnées. Hélas, encore une fois, ce projet, longtemps attendu, sera encore reporté. À rappeler par ailleurs, que l'investisseur, comme la Conservation des forêts, n'ont pas mesuré le risque des incendies à sa juste valeur, car la forêt n'a pas été bien préparée pour les opérations d'extinction par manque de prévisions.