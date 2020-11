Le procès, en appel, de Baha Eddine Tliba s'est ouvert, hier devant la sixième chambre pénale près la cour d' Alger. À l'issue des audiences, le procureur général près la cour du Ruisseau (Alger) a requis l'aggravation des peines à l'encontre des accusés. Le représentant du ministère public a appuyé son réquisitoire en annonçant que concernant Skander Ould Abbès, fils de l'ancien secrétaire général du FLN, «tous les éléments de preuves de l'accusation portant sur la constitution d'une association de malfaiteurs, dans le cadre de crime organisé, sont réunis». Idem pour Baha Eddine Tliba, poursuivi notamment pour les chefs d'inculpation de «blanchiment d‘argent» et d'«infraction à la réglementation des changes et les mouvements les capitaux de et vers l'étranger». Le parquet a également requis une peine de 5 ans de prison ferme, assortie de 200 000 dinars d'amende contre Mohamed Habchi, un agent immobilier. Ce dernier a été acquitté en première instance, avant que le parquet ne fasse appel de ce verdict. Le procureur général a requis également la confiscation de tous les biens des accusés. Entendu lors de l'audience, Djamel Ould Abbès, qui semble avoir des difficultés d'audition, a réaffirmé que «cette affaire lui a explosé à la figure et qu'il ignorait totalement ce que mijotaient ses rejetons à propos de cette affaire du «commerce» autour des listes de positions sur les listes de candidatures du FLN». Concernant Bouchenak Khelladi, un médecin à la retraite appelé à la rescousse par Ould Abbès pour offrir ses services à titre bénévole au parti, à l'occasion des législatives de 2017, il a réitéré le fait que «ce dernier a été logé provisoirement au Club des Pins par le parti». Interrogé par la présidente de l'audience, Baha Eddine Tliba, a nié toutes les accusations portées contre lui. «En vérité, ce sont les deux fils de Djamel Ould Abbès qui m'ont demandé 70 millions de dinars pour piloter la liste FLN de candidature aux législatives à Annaba. Je suis allé informer le général Bachir Tartag à son bureau, à Dély Ibrahim, il m'a demandé de rester en contact avec les deux enfants du secrétaire général du parti» a-t-il affirmé, ajoutant que «ces derniers m'ont proposé cette idée d'amasser 300 millions de dinars à l'occasion des législatives de 2017». Appelés à la barre, les autres coaccusés ont nié en bloc les charges retenues contre eux.

D'ailleurs, la défense a contesté l'absence de PV d'infraction à la réglementation des changes dans le dossier de Tliba et le fait que «la direction de la Sécurité intérieure n'avait pas la qualité de police judiciaire pour mener des enquêtes sur les affaires de corruption».