L’Algérie est de retour en Afrique. C’est en somme ce qu’a voulu passer comme message, Abdelmadjid Tebboune, lors de son discours devant les chefs d’Etat et de gouvernement, réunis à Addis-Abeba pour la 33ème session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine. «La Nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde», a clairement lancé le président à ses pairs, annonçant la reprise de l’Algérie de sa place dans le continent. Jeune nation qui venait de naître d’une lutte exemplaire pour son indépendance, l’Algérie, faut-il le rappeler, siégeait au panthéon des héros africains. Mais la décennie 90 l’a poussée à se recroqueviller sur elle-même, ne lui offrant que très peu de champ au déploiement d’une politique continentale. La maladie de l’ex-président de la République a isolé, encore plus, le pays de ses voisins. Mais cette époque est révolue. L’Algérie compte affirmer son «africanité» pleinement et contribuer plus efficacement au développement du continent africain. «Cette africanité, nous l’avons quelque peu occultée, ces dernières années, parce que focalisés sur nos affaires intérieures, mais nous sommes aujourd’hui résolus à y revenir, rapidement et fortement, dans le cadre renouvelé de l’Union africaine et au niveau des relations bilatérales», a dit Tebboune non sans hiérarchiser les priorités.

Le premier chantier auquel l’Algérie va s’attaquer est le règlement des crises en Afrique. Cela va se faire de manière sereine à travers le dialogue et la concertation, a assuré le chef de l’Etat qui a tenu à donner comme exemple la révolution algérienne pacifique «notre expérience réussie conforte notre conviction que le règlement des crises dans notre continent passe par la solution pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale loin de toute immixtion étrangère». Partant donc de cette conviction, la diplomatie algérienne va poursuivre ses efforts pour appuyer toutes les initiatives tendant à résoudre les conflits notamment au Mali, en Libye ou encore au Sahara occidental. Toujours dans le cadre de la sécurité et la stabilité de l’Afrique, Abdelmadjid Tebboune annonce la contribution effective de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme.

«L’Algérie n’a eu de cesse d’apporter sa contribution multiforme aux efforts consentis pour le rétablissement d’une stabilité durable en Afrique, en particulier au Sahel, que ce soit au niveau bilatéral ou par le biais de mécanismes tels que le Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc) ou l’Unité de fusion et de liaison (UFL) ou encore à travers le Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (Caert)», a rappelé le président annonçant le renforcement de la coopération dans les prochains mois. Cette coopération sera également renforcée sur le plan économique. Tout en saluant la naissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et la poursuite de la concrétisation des projets visant l’intégration régionale et le renforcement de l’infrastructure au titre de l’initiative du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), Abdelmadjid Tebboune soutient que le pays «demeure disposé à contribuer au renforcement de l’intégration régionale et aux efforts permettant à notre continent de prendre en charge lui-même ses problèmes et d’en finir avec sa marginalisation dans les relations internationales et l’économie mondiale pour prendre son destin en main et s’approprier son processus de développement dans toutes ses dimensions», annonçant, enfin sa décision d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération avec les pays d’Afrique et du Sahel.