La célébration du vingtième anniversaire de son accession au trône a donné l’opportunité au souverain marocain de tendre la main aux Algériens. «Nous réaffirmons notre engagement sincère à garder la main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage, qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères», a déclaré Mohammed VI. Les peuples marocain et algérien ne partagent pas, en effet, uniquement une aire géographique. Ils ont surtout un patrimoine culturel, linguistique et une histoire commune en partage qui ont forgé une identité maghrébine spécifique à la terre d’Afrique. Les relations entre le Maroc et l’Algérie sont, ces dernières années, à la cadence d’un pas en avant et deux pas en arrière. C’est, au moment où le pays traverse une crise politique sans précédent depuis la démission de l’ex-président de la République que l’on peut croire déceler quelque décrispation annonçant une ère nouvelle dans la coopération entre les deux pays. Il faut reconnaître au roi du Maroc de ne pas s’être ingéré dans cette étape difficile que traverse l’Algérie. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à réagir lorsque son chef du gouvernement avait déclaré que «la première décision que devraient prendre les nouveaux dirigeants de l’Algérie est l’ouverture des frontières avec le Maroc». La position du roi du Maroc sur le Hirak algérien était claire: pas d’ingérence dans l’étape que traverse l’Algérie sur le plan politique. La célébration du 20e anniversaire de son accession au trône, a donné l’opportunité au souverain marocain de prononcer un discours dans lequel il confirme qu’il aspire à des relations plus apaisées avec l’Algérie. Avec comme argument la construction d’un Grand Maghreb. « Cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation communes, nous incite à œuvrer, avec espoir et optimisme, à la réalisation des aspirations à l’unité, à la complémentarité et à l’intégration, portée par nos peuples maghrébins frères», a souhaité l’héritier de feu Hassan II qui, par la même occasion, est revenu sur le sacre de l’Equipe nationale en coupe de la CAN. « La dernière illustration en date de cette proximité remonte à la coupe d’Afrique des nations, organisée récemment dans le pays frère d’Égypte, au cours de laquelle le roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiastes à la sélection algérienne. Ils se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté, à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car, cette victoire, ils l’ont ressentie comme étant aussi la leur», avait écrit Mohammed VI dans un message de félicitations adressé au chef de l’Etat Abdelkader Bensalah. Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que le roi du Maroc félicite l’EN pour ses succès. «Le peuple marocain, qui partage avec le peuple algérien frère les sentiments sincères de joie et de liesse, ne fait que concrétiser la profondeur des relations de fraternité et de l’unité d’appartenance qui ont toujours uni les deux peuples voisins et frères», avait écrit Mohammed VI après la qualification de l’Algérie pour le Mondial de 2010.