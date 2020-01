Aujourd’hui est attendue la libération de quatre étudiants appelés par les citoyens «les vendeurs de pins», Il s’agit de Akram Ghimouz, Abdelkader Toufik Bacha, Fazil Dechicha et Kheïreddine Benzine. Ils ont été arrêtés le vendredi 28 juin et placés sous mandat de dépôt le 2 juillet.

Condamnés à 6 mois de prison par le tribunal de Sidi M’hamed, ces jeunes étudiants vont retrouver la liberté après avoir purgé leurs peines. En effet, des dizaines de détenus seront libérés après avoir purgé des peines qui vont de 3 à 6 mois de prison ferme. 13 détenus ont été acquités lundi 23 décembre, après avoir purgé une peine de six mois de prison ferme à El Harrach pour le port de l’emblème amazigh. Il s’agit de Bilal Bacha, Djaber Aïbèche, Messaoud Leftissi, Khaled Oudihat, Hamza Meharzi, Tahar Safi, Mouloud Chatri, Samir idir Gerroudj, Nacer Timsi, Amine Ould Taleb, Abderrahmane Boudraâ, Khaled Ouidir, Makhlouf Bibi.

Lundi 30 décembre, d’autres citoyens condamnés pour la même peine retrouvent la liberté, il s’agit de Samira Messouci, Amokrane Challal, Elhadi Kichou et Mustapha Aouissi. Ils ont été condamnés à un an de prison dont 6 mois ferme. Pour l’instant, la plupart des détenus ont quitté les établissements pénitenciers. Les acquittements ou les remises de peines restent encore timides. Selon le Comité national pour la libération des détenus (Cnld), pour l’instant seuls 10 détenus ont bénéficié d’une réduction de peine, qui passe de un an de prison dont 6 mois avec sursis à 6 mois de prison dont 3 avec sursis : Ihaddaden Madjid, Hethout Ahmed, Ramzi, Messaoudi Saïd, Rezoug Fateh et Ammari Adel, qui étaient sous contrôle judiciaire ont été acquittés. Hamidou Garidi a été relaxé mercredi 18 décembre par le tribunal d’Hussein Dey.

Par ailleurs, le Cnld indique sur sa page facebook que plus d’une vingtaine de citoyens ont été relaxés et libérés à travers le territoire national, entre le mois d’octobre et le début décembre. Ils étaient accusés pour la plupart d’atteinte à l’unité nationale.

Pour la plupart des observateurs, la libération des détenus est un préalable non négociable pour apaiser les tensions, pour répondre favorablement à la main tendue du président de la République.

En effet, depuis l’arrivée de Tebboune au pouvoir, et sa main tendue, pour aller vers le dialogue national, le Hirak semble s’entendre sur un seul mot d’ordre : la libération des détenus d’opinion. Pour la plupart des observateurs, cette revendication est en cours de satisfaction. Il n’en demeure pas moins que des personnalités sont encore actuellement en détention préventive, à l’image de Lakhdar Bouregâa, dont on ne sait pas encore la date du procès. Ce qu’il faut retenir dans ce dossier des « détenus du Hirak », ce sont les peines qui dépassent rarement les 6 mois de prison ferme.

Au rythme où vont les choses et compte tenu du fait que les actions en justice qui ont débouché sur des peines d’emprisonnement ont été enrôlées dans le courant de l’été dernier, il ne restera aucun détenu dans les toutes prochaines semaines.

Il subsistera néanmoins quelques cas «spéciaux» qui ont fait couler beaucoup d’encre. L’opinion publique attend l’attitude que prendra le président de la République sur ces cas spécifiques.

En attendant, le climat semble se diriger vers l’apaisement et la question des détenus du Hirak est en passe d’être réglée. En tout cas, l’opinion nationale semble lui accorder un intérêt relatif. Il reste, cependant, que durant des semaines, les Algériens s’étaient sentis concernés par le sort de tous ces jeunes.