L'ensemble des mosquées sur le territoire national rouvriront dès aujourd'hui en application des nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. Le communiqué précise cependant que l'interdiction d'accès aux femmes, aux enfants de moins de quinze ans et aux personnes présentant une vulnérabilité sanitaire, est maintenue ainsi que la fermeture des lieux d'ablution, le port obligatoire du masque de protection et l'utilisation de tapis de prière personnel. Le gouvernement a décidé aussi du maintien du confinement partiel à domicile de 22 h à 5h du matin pour 19 wilayas tout en annonçant l'ouverture des marchés de ventes des véhicules d'occasion tous les 15 jours; la levée de la limitation du temps d'activité à 21 h concernant les établissements exerçant dans plusieurs activités commerciales et la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement. L'ouverture progressive et contrôlée des stations thermales et des centres de thalassothérapie, à l'exception des bains collectifs; La reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes.