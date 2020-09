Les partis politiques reprennent du service! Ils n'ont pas tardé à réagir à l'adoption, par l'Assemblée populaire nationale (APN), du projet de révision de la Constitution. Le Rassemblement national démocratique (RND) a été l'un des premiers à s'exprimer. Son secrétaire général (SG), Tayeb Zitouni, s'est réjoui que le projet de loi ait été adopté par les députés. «Elle amorce l'édification de la nouvelle Algérie», a-t-il soutenu. Il annonce que son parti a décidé de participer «de manière efficace» pour garantir la réussite des préparatifs pour la tenue du référendum sur la Constitution, prévu le 1er Novembre prochain. Une rencontre à ce sujet a même été organisée, jeudi dernier, pour parler du rendez-vous référendaire. Dans cette optique, le RND envisage d'oeuvrer, avec «toutes les potentialités du parti», parmi les universitaires et les jeunes, afin d'organiser un espace de sensibilisation quant à l'importance du référendum et à y prendre part efficacement, une fois l'essence de la Constitution vulgarisée aux citoyens. Même son de cloche du coté de l'ANR. Le parti de l'Alliance nationale républicaine a fait part de son soutien à ce projet de révision de la Constitution. «On souhaite voir la nouvelle Constitution constituer un véritable socle de l'Algérie nouvelle», a indiqué, dans un communiqué, le parti de Belkacem Sahli. Pour l'ANR, cette mouture est «équilibrée et assez consensuelle». Pour ce parti, cette nouvelle Loi fondamentale du pays «renforce l'unité de la nation et ses composantes, consacre le respect de la volonté populaire et consolide la cohésion nationale...». Par la même occasion, il révèle que 42 propositions, sur les 50 suggestions du parti, ont été retenues. C'est donc tout naturellement que l'ANR annonce son soutien total à la révision de la Constitution. «Nous avons pris des mesures pour la mobilisation des bases militantes et des élus du parti au sein des APC, en vue de participer de manière efficace à faire réussir cette échéance constitutionnelle d'envergure», assure la même source. Néanmoins, l'ANR a émis des réserves sur la date de la tenue du référendum, soit le 1er Novembre prochain. «Il faut épargner cet évènement historique de toutes éventuelles tractations politiques ou différends qui pourraient accompagner cet acte démocratique et électoral», a-t-il mis en avant. Le Mouvement El-Islah va, lui, encore plus loin (en) estimant que la révision constitutionnelle «garantit la satisfaction des principales revendications légitimes des Algériens, exprimées à travers leur Hirak authentique». Pour le SG d'El Islah, Filali Ghouini, ce projet prend également en compte les principales revendications de la classe politique. «Ledit projet sépare, en souplesse, les pouvoirs, établit un équilibre entre leurs prérogatives et consacre un contrôle constitutionnel et juridique inédit», a-t-il soutenu. «Cela, notamment à travers l'établissement d'une Cour constitutionnelle, la Haute autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, et l'élargissement des prérogatives de la Cour des comptes au contrôle a posteriori», a expliqué Filali Ghouini. Il estime que cela a été possible grâce aux consultations qui ont permis «l'adhésion des acteurs de la scène nationale au débat sur la mouture du projet de révision de la Constitution». Le secrétaire général du Mouvement El Islah a, cependant, appelé à élargir le débat à toutes les régions du pays, à travers l'implication de la presse locale, des universités, des centres culturels et des maisons de jeunes, pour une large participation des citoyens au référendum sur la révision constitutionnelle, le 1er Novembre prochain.