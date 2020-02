Un mouvement qui n’a plus la même connotation qu’il ya un an. Le premier jour de la deuxième année du Hirak à Annaba, a été suivi timidement. C’est le constat établi sur le Cours de la révolution, où les manifestants sont sortis pour dire d’une part, que le mouvement est encore et toujours et d’autre part, pour célébrer la victoire d’une action dont ils vivent les résultats.

Bien que la manifestation fût moins imposante que les semaines précédentes, en ce vendredi, les Hirakistes à Annaba, loin des turbulences politiques et avec un surréalisme inédit, ont tout de même observé un rassemblement sur la place emblématique du 1er Novembre. En nombre très réduit, les manifestants ont sillonné le Cours de la révolution, scandant de moins en moins de slogans hostiles. Les uns ont été favorables aux chantiers lancés par le président de la République, les autres n’ont pas changé leurs revendications, celles relatives au départ de tous les symboles du système.

Entre les uns et autres, il y a ceux qui ont salué le rôle de l’institution militaire, dans son accompagnement du Hirak, depuis son avènement le 22 février en 2019. En ce 1er vendredi d’amorce de la deuxième année du Hirak, le climat était à la réconciliation peuple-Etat.

Pour les Annabis, l’aboutissement de l’action populaire, est un point de départ pour « l’Algérie de demain », ont tenu à nous faire comprendre certains manifestants. Par ailleurs, il est à noter que la manifestation s’est déroulée sous les regards discrets des obséquieux et des zélés du vieux parti, le FLN en l’occurrence, surtout soucieux de leur avenir politique dans cette wilaya. Il faut souligner qu’une fois de plus, le pacifisme des Annabis à donné lieu au prolongement des manifestations, pendant une année, sans qu’elles ne soient réprimées, ce qui dénote de la maturité de la population qui n’a de cesse la stabilité et l’intégrité de son «Algérie».

Pour un rassemblement populaire de moins en moins imposant, les annales de l’Histoire retiendront sans doute le calendrier de toutes les manifestations à Annaba, cette wilaya qui, depuis 360 jours, a su se placer aux rangs des wilayas exemplaires pour manifester et célébrer la naissance d’un espoir tant attendu : une nouvelle République où tout Algérien jouit de sa vraie citoyenneté.