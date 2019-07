Le panel semble déterminé à aller jusqu’au bout de sa démarche pour créer les conditions d’un dialogue national inclusif sur fond d’une préparation du terrain pour aller à une élection présidentielle en mesure de mettre une terme à la crise et à l’impasse qui caractérisent le pays. La démarche est soutenue par une partie importante de la classe politique représentée par les partis des Forces de changement et une partie du mouvement associatif qui se reconnaît dans cette initiative. Le dialogue reste l’ultime recours que ce soit pour ceux qui représentent la démarche du panel ou ceux qui rejettent l’approche qui s’arc-boute uniquement sur l’idée de mettre de l’avant la question de l’élection présidentielle. Une chose est sûre, le constat de la situation politique et ses retombées montre on ne peut mieux que le contexte actuel et l’enjeu de la situation politique du pays exigent que les solutions s’expriment d’une manière consensuelle pour éviter qu’il y ait plus de tiraillements et de frictions qui ne feront qu’exacerber davantage la crise.

Cela dans un contexte particulier où la scène politique nationale est en train de produire des dynamiques multiples, que des questions se posent quant à une sortie rapide de crise. Depuis quelques jours, les choses semblent entrer dans le vif du sujet, à savoir la résolution de la crise à travers un dialogue sérieux, serein et loyal. L’idée de dialogue était rejetée par beaucoup de protagonistes politiques lors de l’irruption du Mouvement populaire du 22 février et son élan historique. La première dynamique s’est exprimée avec une force et mobilisation inouïes dans la perspective d’en découdre avec le régime de Bouteflika et ses symboles. La démarche est plus que légitime, c’est le soulèvement de tout un peuple contre l’injustice, le despotisme et la corruption des plus ahurissantes. L’accélération des événements et l’évolution de la situation ont fait que l’urgence d’un dialogue avec toutes les forces vives de la nation est devenue une nécessité voire un devoir national. Seulement, le dialogue doit être balisé pour répondre aux attentes et aux aspirations de la majorité du peuple avide d’un changement démocratique et social. Aujourd’hui, la notion de dialogue commence à prendre de l’ampleur, la classe politique dans sa diversité admet l’idée d’aller vers un dialogue sérieux et constructif pour trouver une issue salvatrice à la crise qui taraude l’Etat et la société.

Une kyrielle d’initiatives qui foisonnent sur l’échiquier politique national, les forums pour le dialogue inclusif émanent des partis politiques et de la société civile, d’autres formes d’initiatives qui s’inscrivent dans une autre perspective visant le dépassement du statu quo et les schémas établis. Toutes ses initiatives et alternatives sont l’émanation des partis dits d’opposition et la société civile dans le but d’asseoir les jalons de la convergence politique et des rapprochements pour accélérer le processus du changement pour certains et aller à une élection présidentielle pour d’autres pour en finir avec le spectre d’un vide constitutionnel et institutionnel qui guette le pays.

Les rencontres qui se sont multipliées de la part des partis et des organisations du mouvement associatif, qui portaient le nom des Forces de changement ont ouvert le bal en proposant une plate-forme connue du nom de plate-forme de Aïn-Benian. Il y a aussi l’initiative de l’alternative démocratique et son pacte, mais aussi une autre approche politique émanant de la société civile au nom du forum civil pour le changement qui a eu à proposer 13 personnalités qui doivent jouer le rôle de la médiation dans la perspective d’un dialogue inclusif.

Toutes ces initiatives qui restent dans le cadre d’une démarche visant le déblocage et le dégel de la situation politique pour éviter qu’il y ait un vide institutionnel, se voient aujourd’hui enrichies par une autre dynamique, à savoir le panel de personnalités qui viennent d’entrer en contact avec le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah pour trouver les mécanismes qui plaident pour le règlement de la crise politique et institutionnelle.