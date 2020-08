Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, jeudi dernier à Oran, commandement de la 2e Région militaire, un exercice tactique exécuté par l'équipage du bâtiment lance-missiles relevant des Forces navales. Exercice réalisé avec succès à l'issue duquel, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la Façade maritime Ouest, où il a prononcé une allocution. Il a considéré que « l'exécution de tels exercices navals de tirs sur des objectifs de surface comme étant une réelle mise à l'épreuve des systèmes d'armes de ce bâtiment lance-missiles, ainsi que du degré de maîtrise et de la capacité d'exploitation, par les équipages, des potentialités de combat de ce bâtiment de guerre». Le général de corps d'armée a estimé que «ces nobles objectifs, pour lesquels vous oeuvrez aujourd'hui à concrétiser, méritent ces efforts consentis», tout en saluant l'ensemble du personnel ayant participé à l'exécution de cet exercice naval, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences. Pour lui «les premiers résultats de cet exercice, étaient encourageants, en parfaite adéquation avec nos ambitions et de nature à renforcer notre détermination à oeuvrer davantage à développer le savoir-faire, à améliorer les compétences et à capitaliser les expériences acquises, lors de cet exercice naval, dont le fruit permettra d'aller de l'avant». Dans le chapitre suivant de son intervention, le chef d'état-major a tenu avant tout à rappeler que «les portées des démarches soutenues et des efforts intenses et continus, fournis par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, ne visent pas seulement à optimiser les capacités combatives et opérationnelles de nos Forces navales, en leur qualité de symbole réel de notre capacité de défendre nos eaux territoriales qui, telles que vous le savez, s'étendent sur une côte de 1200 kilomètres», mais aussi a- t-il soutenu clairement sans jeux de mots« visent également à redonner à la marine algérienne la place qu'elle mérite». À ce propos il atteste que «cette marine qui a vécu, à travers notre glorieuse histoire, son âge d'or, était incontestablement la première puissance navale et constituait une force redoutable en mer Méditerranée». Ajoutant, il dira: «Ce glorieux passé, outre de constituer une source de fierté, renforce notre détermination à remettre sur la bonne voie nos Forces navales et à en faire une force de dissuasion dont la notoriété est à l'image de celle de l'Algérie indépendante, aux racines révolutionnaires et séculaires, et dont les capacités combatives et opérationnelles sont en mesure de répondre aux multiples enjeux et défis auxquels notre monde est désormais exposé.» Le général de corps d'armée précise bien dans ce contexte que la mission de l'ANP reste constitutionnelle et souligne que les capacités combatives et opérationnelles sont aussi en mesure «de correspondre aux missions constitutionnelles qui leur sont assignées, au sein du corps de bataille de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale». À ce sujet même, il argumente:

«Afin d'atteindre ce noble objectif, le Haut Commandement a accordé un grand intérêt aux Forces navales, que ce soit en termes d'équipement, que de mise à disposition de tous types de matériels modernes, de ressources humaines compétentes ou d'infrastructures. Les réalisations, enregistrées jusque-là, sont témoins de l'intérêt porté aux Forces navales et de notre vision prospective en la matière.» Dans un communiqué transmis la veille à notre rédaction, le général de corps d'armée abordant la situation de crise politico-sécuritaire dans le voisinage a rappelé le principe et la position de l'Algérie de non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, tout en exprimant le soutien de l'Algérie à ces pays. Il s'agit de la Libye et le Mali qui connaissent une instabilité sérieuse.