La médecine, cette spécialité tant convoitée par le passé, est accessible à tous les nouveaux étudiants. Pour peu que ces derniers remplissent toutes les conditions leur permettant l’accès quant à suivre cette formation. Autrement dit, les conditions exigées par la réglementation sont de mise. Fini donc les jeux et les enjeux ayant marqué cette spécialité devenue l’apanage exclusif d’une bande démantelée dans un passé récent à la faveur du «célèbre» scandale lié aux faux diplômes du baccalauréat. Ainsi, les futurs étudiants peuvent aisément suivre leur cursus dans la médecine sans être pistonnés ni quémander l’apitoiement des longs bras. L’université d’Oran-1 ouvre grandes ses portes aux futures blouses blanches en accueillant, dès cette année, 10 000 étudiants désireux suivre cette formation noble. Autrement dit, une nouvelle Faculté de médecine va ouvrir ses portes dès cette rentrée universitaire. Cette annonce a été faite pompeusement par des responsables de cette faculté affirmant que «toutes les mesures ont été prises pour un cursus normal à suivre par les futurs médecins». Dans le tas, l’on souligne que «le déménagement dans les nouveaux locaux se fera progressivement dès la semaine prochaine en commençant par la délocalisation des services d’administration de la faculté et ce pour permettre un meilleur suivi de l’installation des différents équipements». «Le branle-bas de combat est enclenché », a-t-on expliqué ajoutant que «le transfert de tous les départements et des enseignements vers la nouvelle infrastructure sera finalisé au plus tard à la reprise des vacances d’hiver, c’est-à-dire en janvier 2020». Et ce n’est pas tout. « L’on œuvre d’ores et déjà à réunir les conditions nécessaires pour l’organisation du prochain concours de résidanat 2019 au niveau des locaux de la nouvelle faculté.» Tous les signaux plaident pour une bonne formation en la matière, la médecine. La construction, lancée en 2013, revient à une facture égale à 4 milliards DA.

Mitoyenne de l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran prodiguant des soins de haut niveau, elle est d’une superficie de 20 hectares. Cette faculté comprend sept amphithéâtres et plus de 50 laboratoires de différentes spécialités médicales et auditorium de plus de 500 places. « Il y a de quoi enivrer les plus envieux à la recherche pour laquelle l’Algérie accorde, à la faveur des grands changements opérés dans la politique de formation, une importance capitale», indique-t-on ajoutant que «le ton est désormais à la formation de qualité». Rien n’indique le contraire si l’on se réfère aux différentes spécialités dispensées par cette faculté entourée exclusivement par des structures de santé comme le nouveau centre pour les grands brûlés, l’Institut d’oncologie et l’EHU d’Oran. Localement, l’on mise gros sur une seule finalité : la médecine partout et pour tout. Dans le tas, l’on mise sur la formation des futurs bacheliers de la partie Sud-Ouest du pays en attendant le parachèvement du nouveau projet, en réalisation, d’une Faculté de médecine dans la wilaya de Béchar. Cette nouvelle faculté ne dispense pas des études en médecine dans les spécialités de la pharmacie et la chirurgie-dentaire. À la faveur de la décentralisation d’une telle spécialité, les étudiants du Sud n’auront plus à subir les «affres» des grands déplacements pour suivre leur cursus dans les 10 Facultés de médecine éparpillées dans les grands centres urbains du nord en l’occurrence dans les wilayas d’Alger, Oran, Annaba, Constantine. Seulement, il est impératif que les futurs étudiants répondent au critère de la moyenne requise par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a décidé, dès cette année, d’instaurer la moyenne minimale de 16/20 permettant l’admission à la Faculté de médecine. La mise en place de cette conditionnalité est motivée par le nombre important d’étudiants ambitionnant la formation dans la médecine. Cela dépasse largement les capacités d’accueil.