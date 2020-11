L'annonce des décès successifs de personnes anonymes ou connues et le rebond inquiétant des contaminations, tant au niveau local que national, n'ont pas laissé indifférents les Béjaouis qui se sont montrés depuis le durcissement du confinement plus prudents et se montrent désormais plus conscients de la réalité de l'épidémie de coronavirus. On n'en parle pas seulement, mais on s'applique à respecter les gestes barrières même si de visu tout n'est pas au rendez-vous, au moins pour l'instant. Des réticences existent encore, notamment chez les jeunes, qui font peu cas du port de la bavette, malgré le risque d'être verbalisés. La plus grande prudence est à noter chez les personnes âgées et la gent féminine en général. Si le port du masque tend à se généraliser, conséquemment à l'augmentation effrénée de décès dus au Covid-19, il n'en est pas de même pour la distanciation sociale. La fermeture des magasins plus tôt que d'habitude depuis les dernières mesures gouvernementales a, certes, réduit considérablement les contacts entre individus, mais «cela reste insuffisant», estime Saïd qui observe de loin la «bousculade devant un magasin de prêt-à -porter au niveau du quartier Dawadji. «Il aurait été préférable de fermer aussi ces commerces qui ne sont pas d'une utilité urgente», soutient-il relevant qu'aucune précaution n'est prise tant par le propriétaire et ses employés que par les clients qui ne cessent de toucher à tour de rôle les articles proposés. À quoi bon fermer les restaurants, les cafés et d'autres activités si les magasins à grande fréquentation sont maintenus ouverts, se désole Salima qui a perdu, il y a quelques jours un parent, décédé du Covid-19.

Comme elle, beaucoup de nos interlocuteurs, qui avouent redouter ce virus mortel, déplorent ce qui est qualifié de «demi-mesures». «Chez les coiffeurs, la distanciation est vraiment respectée et de loin mieux que dans ces supérettes et ces boutiques de fringues, fait remarquer Karim, affichant son incompréhension face aux mesures drastiques des pouvoirs publics. «J'aurai préféré que l'on décide de fermer tout pour une quinzaine de jours. C'est l'unique démarche radicale, qui freinerait la propagation du virus», propose-t-il estimant que «la façon de faire actuelle ne peut pas être suffisamment concluante». «Ce n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement», rétorque son compagnon. «La responsabilité est partagée», ajoute-t-il non sans faire le parallèle avec les ordures ménagères pour mieux expliquer son point de vue, «si tout le monde fait preuve de civisme en respectant les gestes barrières, il ne serait même pas utile de fermer quoi que ce soit». Comparée aux semaines précédentes, le comportement des habitants de Béjaïa a globalement évolué vers plus de prudence, de précaution et de vigilance. Aâmi Tahar, un sexagénaire et son ami Hocine, se privent depuis quelques jours de leur promenade pédestre matinale vers le marché quotidien d'El Khemis. «Franchement, l'heure n'est pas du tout à ce genre de loisir», nous dit-il, une manière à lui de nous expliquer qu'«il ne faut pas se déplacer inutilement, car le risque est gros».