La célébration de la Journée nationale du chahid qui correspond au 18 février, est une symbolique reflétant l'histoire d'une nation en armes, qui a restitué sa souveraineté par le sacrifice suprême.

Cette date qui a trait à la mémoire, faite de luttes et de combat pour la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de l'indépendance chèrement acquise, replace les enjeux dans le sillage de ce sacrifice inouï de tout un peuple pour sa liberté et sa souveraineté.

Les martyrs ont donné le mieux de ce qu'ils avaient pour que l'Algérie puisse vivre libre et indépendante.

Le serment a été concrétisé en bonne et due forme, c'est le prix qui a été payé par nos martyrs. Se remémorer ce sacrifice, c'est rendre un vibrant hommage à nos martyrs, une manière de se rappeler de leur abnégation et de leur combat libérateur. C'est aussi resituer le contexte en le mettant au diapason de la conjoncture actuelle que traverse le pays.

Ce sens du sacrifice a été exprimé aussi lors de la décennie noire qui a vu le pays plonger dans la spirale du terrorisme islamiste et ses conséquences néfastes sur la patrie. C'est un lourd tribut qu'avaient payé les patriotes et les vaillants fils de la nation pour que l'Algérie reste debout.

L'Algérie doit s'inspirer de cette valeur symbolique dans la perspective de garder intacte la vigilance et le sursaut patriotique comme instrument de lutte et démarcation par rapport aux risques et périls qui pourraient se dresser contre la patrie. C'est pourquoi le 18 février doit inspirer les générations et les doter de la flamme libératrice dont leurs ancêtres avaient tracé la voie et montré le chemin vers le sacrifice suprême en martyrs pour que vive le pays et pour que la souveraineté nationale ne soit pas écornée ni ciblée par les ennemis et les forces du mal dont le souci est d'accaparer les richesses des pays souverains quitte à semer le chaos et la déstabilisation via des instruments et des outils parfois subtils.

La journée du chahid doit être consolidée et renforcée par des mesures concrètes au sens pédagogique de terme, une manière idoine et judicieuse susceptible d'alimenter les générations montantes en enseignements et en leçons de sacrifice et d'abnégation que nos martyrs avaient consacrés comme moyen et façon pour faire de la patrie une réalité inéluctable et de l'indépendance une réalité indélébile.

Il faut que cette date mémorable soit enseignée et utilisée comme repère dans les institutions culturelles et les structures éducatives. Son actualisation est devenue nécessaire, dans le but de la faire rimer avec les nouvelles exigences et risques qui se dressent à l'Etat national. Il y va de la pérennité du pays et de son existence en tant qu'entité exprimant des valeurs de sacrifice et de lutte pour la liberté des peuples, l'indépendance et le souveraineté.

Le contexte actuel fait rappeler aux forces vives de la patrie cette nécessité de se ressourcer de cet élan de sacrifice de nos martyrs pour que tout le monde puisse comprendre ce sens et son Histoire.

Nos martyrs ont laissé à travers leur sacrifice un message dont les forces vives de la patrie doivent retenir sans faille, à savoir la continuité de l'Etat national et de sa sauvegarde. Sans le respect de ce serment, le combat et la lutte de nos martyrs resteront incomplets au vu des enjeux qui se multiplient et les défis qui se font sentir de plus en plus.

L'Algérie est un réservoir en matière de sacrifice pour la cause de la patrie. Cela est connu de par l'histoire millénaire de ce peuple qui n'abdique devant aucune force, c'est par ce sens de la résistance, qui se confond avec le martyr, que l'Algérie a su à chaque fois sortir des ténèbres et rebondir dans le concert des nations, tel un phénix.

Le pays doit faire de la journée du martyr un instant d'hommage, mais aussi comme forme de vigilance patriotique pour se rappeler des sacrifices suprêmes des vaillants fils de la patrie pour que vive l'Algérie