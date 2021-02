Comme nous l'avons précédemment écrit sur ces mêmes colonnes de L'Expression, Fadhma N'Soumer est une figure historique de la résistance kabyle, incarnant les prémices d'une conscience nationale, qui mèneront à l'insurrection algérienne de 1871 et Louise Michel, l'égérie de l'insurrection parisienne. Toutes deux calomniées, emprisonnées, exilées, devant se battre dans leur propre rang, dans leur propre famille, les points communs sont nombreux mais se résument à deux points essentiels: elles ont su prendre soin des plus faibles et prendre les armes contre la toute-puissance de l'impérialisme.

L'intelligence populaire, à l'instar de Fadhma la cavalière et de Louise l'institutrice, a réalisé ce que les hommes politiques peinent à faire. Ou plutôt ce que certains hommes politiques feignent de faire. Car, comment ouvrir la voie à la réconciliation des mémoires en fermant les frontières; en détruisant les services publics, seules instances d'une démocratisation des savoirs; en propageant la peur, cédant aux extrémismes réactionnaires des discours sécuritaires.

Dans l'au-delà du théâtre

En France, après la répression sanglante des gilets jaunes, subissant sous les feux de l'actualité, les violences policières jusque-là réservées à l'ombre des quartiers populaires, l'actuelle gestion de la pandémie poursuit le processus de fascisation du néolibéralisme: sacrifice des classes populaires n'ayant pas accès au télétravail en pénurie de masques; désignation d'un bouc émissaire dérivatif avec le séparatisme musulman; chasse aux sorcières avec la loi Lppr dans l'enseignement supérieur; politique répressive de l'amende; fermeture des lieux publics et lieux culturels. Sur ce dernier point, et sur ce dernier point seulement, le monde culturel s'est plaint, s'est «indigné». Certains notables du spectacle vivant disent même «flirter tout le temps avec cette idée de désobéissance». Rassurons-les, flirter avec une idée est parfaitement Covid compatible. D'autres, battant le pavé sous l'oeil des caméras, clament que «la culture est sacrifiée sur l'autel du capital». Mais avant la pandémie (et soyons en sûr après), la culture en France n'est-elle pas mobilisée en tant qu'accélérateur du capital avec la gentrification des centres-villes, les mascarades des capitales culturelles, ou bien encore la muséification du patrimoine?

Le petit monde culturel du théâtre n'a-t-il pas préparé le terrain idéologique au processus de fascisation qui sévit depuis des décennies? L'écho de notre travail nous semble intéressant à titre d'exemple. Si Fadhma N' Soumer et Louise Michel ne se sont pas connues, elles se rencontrent dans l'au-delà du théâtre. Un théâtre qui lutte ici-bas pour exister. Car c'est un autre monde que portent les artistes qui mettent en scène les violences du monde colonial. Un monde avec ses nébuleuses sanglantes, ses comètes de contradictions, ses astéroïdes de dates. Présenter de telles oeuvres aux yeux ébahis ou indifférents des directeurs, des «experts», des chargées de mission, est une épreuve dure, répétitive et humiliante. Dès lors, nous ne sommes plus pleinement considérés comme des artistes - alors que nous avons bataillé pour accéder à ce statut que nombre de nos collègues et concurrents ont dès la naissance, car issus de «la noblesse d'Etat» comme dirait Bourdieu - nous ne sommes plus des artistes donc, mais des artistes engagés. Et n'entendez pas là le compliment, le poncif d'une pleine citoyenneté réservée à certains. Non, il s'agit d'artistes maculés de hargne, de naïveté, de radicalité.

Pourtant, en France, les conférences s'enchaînent et les petits fours s'avalent par milliers dans les théâtres, musées et autres lieux de culte de la laïcité. Le monde colonial est régulièrement mis à jour lors des agendas culturels, mais il reste le plus souvent, neutralisé par la bourgeoisie que suivent par troupeaux les classes moyennes. Le monde colonial est écouté, étudié, dénoncé grâce à la verve de respectables conférenciers. Il a la bienséance de la demi-mesure, la politesse de l'euphémisation.

Et certains artistes «issus de la diversité» ont aussi leur place au cénacle. Il ne s'agit pas de critiquer l'excellence artistique (qui nous est par ailleurs refusée) de leurs oeuvres, mais de rappeler que leur travail ne pointe que très rarement, la complexité du monde social et la perpétuation des luttes. Leur modernité esthétique nous apparaît souvent comme sortie d'un même moule aux contours coûteux de scénographie et d'appareillages techniques tape à l'oeil, mais passons...

Disons que le titre de l'oeuvre et le nom du metteur en scène, réifiés par la plaquette du théâtre, sont parfois nécessaires pour distinguer une mise en scène de l'autre. Qu'importe, l'émotive et timide dénonciation de leurs pièces est unanimement saluée. Pour ceux qui travaillent loin des plateaux de la consécration à cette même thématique historique avec les outils des cultures populaires et de la tradition à garder vivante, la réception est tout autre, et pour cause, elle est quasiment inexistante puisque l'oeuvre est invisibilisée dès sa conception.

Chaque année, lorsque les collectivités territoriales donnent le pouvoir aux «experts» artistiques, à savoir des metteurs en scène et directeurs de lieux, de décider quels artistes auront les subventions d'aide à la création, alors qu'ils sont eux aussi, sans cesse en demande de renouvellement de subventions de ces mêmes collectivités territoriales... alors forcément, on fait en sorte que les moyens (et les idées) restent dans un même secteur pour une même population.

Histoire coloniale

Si il y a une commission, c'est pour donner l'argent à qui de droit, qui sait qu'il sera retenu avant même sa sélection, et non faire bénéficier l'outsider, qui croit toujours avoir sa chance. Le non sélectionné est le garant de la sélection, et sa sempiternelle exclusion la preuve de l'équité du système. Nos pièces, maintes fois présentées dans ces commissions, ont toujours été refusées. S'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène, le refus et/ou l'incompréhension des thématiques socio-historiques alliées aux techniques des cultures populaires nous paraît essentiel.

En France, ceux qui traitent de l'histoire de l'immigration, de l'histoire coloniale, de la domination masculine, en prenant en compte le point de vue de l'immigré, du colonisé, de la femme (et sacrilège en utilisant librement le métissage des techniques d'expression populaire) sont vite exclus du club. Ces troupes de théâtre peuvent alors travailler à la marge de la culture légitime comme nous l'avons fait, en jouant, pour un moindre salaire, dans les bibliothèques, salles polyvalentes, gymnases, écoles... L'une des premières satisfactions, pour notre part, a été l'adhérence du public à la critique sociale, là où les experts avaient jugé nos pièces trop compliquées.

Le petit peuple a suivi ce que l'expert, pour son propre bien, lui refusait... Le mode burlesque de la représentation théâtrale confirmant quant à lui, toujours pour les experts, le goût du vulgaire des petites gens. Mais cette autonomie économique de production underground, souvent voisine de la précarité, n'a qu'un temps. Elle galvanise mais épuise également. Les compagnies ont alors le choix du financement des politiques de la ville. Si en France, la culture doit travailler à la réconciliation des mémoires, ce travail s'effectue surtout du côté de l'action socio-culturelle, donc de la Politique de la Ville où les fonds sont plus maigres. Ces actions dans les quartiers dits prioritaires doivent remédier à la précarité sociale des publics dits en difficultés. En d'autres termes, les sujets touchant la colonisation en général, et l'Algérie en particulier, doivent être créés pour «les pauvres» et «les arabes». Il s'agit de les éduquer, de les calmer.

Pour rappel, la création de la Politique de la Ville est une des réponses aux émeutes dans la cité des Minguettes à Vénissieux dans les années 80. Au sauvage indigène s'est substitué le sauvage des banlieues. Les fils d'immigrés ont hérité du stigmate de leurs parents. Aujourd'hui, les fils de fils d'immigrés doivent toujours prouver leur effort d'intégration. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, au sein même du ministère de la Culture comme au sein de la Politique de la Ville, d'une preuve de racisme structurel?

Dans les Centres dramatiques nationaux et autres lieux de culture légitime, les publics privilégiés peuvent continuer à voir des spectacles en toute tranquillité. Sans avoir à se mélanger physiquement aux pauvres, aux Arabes etc. Sans se poser trop de questions gênantes, car on pourra rester sur le répertoire classique ou contemporain conceptuel, ou bien encore «très engagé» contre le racisme, en réhabilitant la mémoire de la shoah et de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme dit Stora, masque les autres horreurs en donnant la bonne conscience du plus jamais ça... Dans les autres lieux, nommés aujourd'hui tiers lieux, tels les théâtres associatifs, ainsi que dans les MJC, les centres sociaux, les Maisons Pour Tous, pourront se dérouler les séances de travail d'éducation populaire et de critique sociale. Mais là encore, attention, il ne faut pas croire que nous sommes en terrain conquis avec les institutions de la Politique de la Ville. Il faut savoir ruser en utilisant le double langage de l'Etat à son avantage.

L'islamophobie est une forme de racisme

L'islamophobie, que nous combattons dans nombre de nos pièces, et qui nous semble aujourd'hui, la forme de racisme la plus répandue et la plus dangereuse en France, ne peut être directement nommée dans un dossier de subvention, ou bien encore dans le titre d'une pièce.

Le mot même, quand il n'est pas marqué de disgrâce, est le plus souvent absent des institutions qui luttent contre le racisme. Et du côté de la culture, le déni d'existence, la violence symbolique sont d'autant plus forts. La question du racisme de classe et de la racialisation, aujourd'hui vivement débattue autour du livre de Gérard Noiriel et du mouvement décolonial en France, est encore une fois, intéressante à illustrer avec notre propre expérience. Il y a dix ans de ça, une chargée de mission m'appela, se faisant soi-disant la voix collégiale du comité de sélection, pour me dire, pour mon propre bien il s'entend, que je n'avais «ni les moyens intellectuels ni les moyens financiers d'être auteur-metteur en scène». Si son propos m'avait à l'époque sonné à la manière d'un authentique coup de boule, c'est que je ne pouvais pas le rendre d'une part, et surtout, que j'étais encore dans la si naïve position de l'outsider qui croit pouvoir faire un jour partie du club...

L'année dernière, lors d'un rendez-vous avec la nouvelle chargée de mission, celle-ci m'avoua que le chemin de la consécration théâtrale était semé d'embûches pour «les personnes comme moi», c'est-à-dire musulmanes et nées dans un quartier populaire... Que répondre alors, moi qui suis de culture mi-chrétienne mi-athée, né dans le giron de la classe moyenne blanche?

Que cette dame, dans sa bonne volonté, et malgré mon nom européen, m'avait racialisé? Notre théâtre a sans doute

trop fréquenté les pauvres, et les Arabes. Tant pis! Et tant mieux!

Auteur metteur en scène

Jeremy Beschon