Ce commerce de l’ombre coûte cher a notre économie. L’Algérie perd annuellement des milliards de dollars à cause du phénomène de la contrebande, principalement celle du carburant.

L’analyse du bilan des saisies effectuées quotidiennement par les gardes-frontières, confirme l’ampleur de la contrebande et indique que les frontières algériennes n’ont jamais connu autant de trafics de marchandises, de carburant, de bétail et de produits alimentaires subventionnés. « Des milliers de tonnes de produits sont annuellement transférées de façon irrégulière, ce phénomène fleurit et reste un véritable casse-tête pour les autorités », regrette un observateur averti. Pour lui, les mesures prises par l’Algérie en matière de lutte contre la contrebande dans les régions frontalières ne donnent pas de résultats probants. Preuves à l’appui, le trafic du carburant, qui ruine l’économie nationale, explose ! Selon le même observateur, pour combattre ce fléau, la mise en place de mesures spécifiques rigoureuses visant à renforcer le contrôle dans les stations ser-vice dans les régions frontalières est plus qu’importante. De leur côté, les services de sécurité ne cessent d’annoncer les saisies de grandes quantités de carburant. Pas plus tard qu’avant-hier, ils ont annoncé avoir saisi une quantité de carburant destinée à l’exportation frauduleuse. « Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP et des gardes-frontières ont saisi 19 quintaux de feuilles de tabac, ainsi qu’une quantité de 5 859 litres de carburant destinée à la contrebande, qui a été interceptée à Souk Ahras et Tébessa / 5e RM », a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Selon les chiffres du ministère de l’Energie, 1,5 milliard de litres sortent du pays d’une manière illégale. Cela représente un milliard de dinars (12,82 millions de dollars)... Face à cette amère réalité qui détruit l’émergence de l’économie nationale, une guerre est lancée contre la contrebande de carburant qui menace l’avenir d’un pan entier de l’économie. Inévitablement, la drogue reste la principale marchandise incriminée et saisie ces derniers temps, mais le carburant aussi. Son trafic prend de l’ampleur. Il s’amplifie de plus en plus aux frontières Est, Sud et Ouest du pays. Aussi, les produits alimentaires subventionnés par l’Etat, sont parmi les principaux produits détournés par les contrebandiers. Avant-hier, à M’sila, plus de 328 quintaux de blé tendre destinés à la contrebande ont été saisis.« Une quantité de 328 quintaux de blé tendre destinée à la contrebande a été saisie à M’sila par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale », ont souligné les services de ce corps constitué.

Les mêmes services ont noté que deux autres opérations de saisie de blé tendre destiné à la contrebande ont été effectuées au cours de cette semaine dans la capitale du Hodna et qui se sont soldées par la saisie de 150 quintaux de ces céréales. Ce n’est pas tout, puisqu’il semble que les batailles menées par les services de lutte contre le phénomène de la contrebande n’empêchent pas les trafiquants de réduire leurs activités.

Les services de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) ont procédé à la saisie de près de 3,4 millions de comprimés psychotropes depuis 2015, dont près de 1,2 million durant les huit premiers mois de 2019.

Le constat est sans appel. Il est important de souligner que les contrebandiers algériens accèdent sans scrupule à la demande des marchés des pays voisins et n’introduisent sur le territoire national que des produits nocifs ou de mauvaise qualité (drogue, cigarettes, alcool frelaté, friperie...).

En contrepartie, ils exportent des milliers de tonnes d’autres produits alimentaires subventionnés par l’Etat, ce qui a pour effet de ruiner notre économie…