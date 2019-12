L’eau manque terriblement dans la région côtière ouest de la wilaya de Béjaïa. De nombreuses communes ne bénéficient pas d’une alimentation régulière en eau potable. Le recours aux puits de forage et à quelques sources naturelles ne suffit guère pour satisfaire une demande de plus en plus grandissante, notamment en période estivale, qui connaît une affluence record d’estivants.L’Algérienne des eaux (ADE) va fournir de l’eau potable à plusieurs communes de la wilaya, de Béjaïa, au nord du pays, grâce à une station de dessalement de l’eau de mer qui va voir le jour à Tighremt. Celle-ci est une station balnéaire située dans la commune de Toudja, dans la wilaya de Béjaïa, au nord de l’Algérie. Elle est connue pour sa plage baignée d’une eau turquoise qui accueille de nombreux touristes en été. Cette eau bleue et transparente va bientôt permettre aux habitants des communes de Béjaïa d’étancher leur soif. Pour remédier à cette insuffisance, l’Algérienne des eaux (ADE) avait envisagé de construire une station de dessalement de l’eau de mer dans la région. Une commission mixte avait d’abord été mise en place pour ce projet. De nombreux déplacements ont été effectués sur les lieux, avec au bout le choix d’un site d’implantation de l’usine de 14 hectares. Le site pour l’implantation de la station de dessalement de l’eau de mer sur la côte ouest de Béjaïa a été retenu par la commission mixte désignée à cet effet. Elle sera réalisée sur une assiette foncière de 14 hectares située à Tighremt, dans la commune de Toudja. La station, une fois réalisée et mise en service, mettra fin aux pénuries d’eau potable qui affectent notamment les communes de Beni Ksila, de Taourirt Ighil, d’Adekar, de Boulimat et d’Amtik. Cette station, d’une capacité de 50 000 m3/jour, extensible à 100 000 m3/jour, permettra de sécuriser l’alimentation en eau du chef-lieu de wilaya et au nouveau pôle urbain à Oued Ghir, qui comprend plus de 16 000 unités d’habitations sociales et promotionnelles. Un financement de 87 millions d’euros a été dégagé, avons-nous appris. Plusieurs sites ont été visités par la commission mixte, avant d’opter pour la localité de Tighremt. Des études d’impacts ont déjà été réalisées sur place, permettant de valider le choix porté sur cette station balnéaire. La station de dessalement de Tighremt s’ajoute désormais à d’autres infrastructures qui permettent l’accès à l’eau potable à Béjaïa. Présentement, la wilaya dispose de plus de 1000 réservoirs d’une capacité de 221 105 m3. L’ADE de Béjaïa établit le taux de raccordement au réseau d’eau potable à 95 %, pour 145 m3 d’eau distribuée par jour et par personne, sur une population estimée à plus de 117 000 habitants. Récemment, le coup d’envoi des travaux de raccordement de six communes de la vallée de la Soummam au réseau de distribution en eau potable à partir du barrage hydraulique de Tichy Haf a été donné par le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), Smaïl Amirouche, à l’occasion d’une visite effectuée dans la wilaya de Béjaïa. Inscrit dans le cadre d’un programme sectoriel pour lequel le ministère des Ressources en eau a mobilisé 9 milliards de dinars, ce projet permettra, une fois réceptionné, à 85 000 âmes, réparties sur les communes de Tazmalt, Aït Melikèche, Boudjellil, Aït R’zine, Ighrem et Ighil Ali,de bénéficier de l’eau potable d’une manière régulière. Outre la réalisation d’une canalisation sur une distance de 260 km, qui traversera les six communes bénéficiaires, il est question aussi de la construction de plusieurs réservoirs de stockage d’eau. Il est prévu également la réalisation d’une station de traitement d’eau d’une capacité de production de 400 litres/seconde, extensible à 600 l/s. Dotée d’une station de traitement de 120 000 m3/j, la production d’eau potable du barrages Tichy Haf avoisine, actuellement, les 100 000 m3/j. La capacité globale de stockage de cet ouvrage hydraulique est de 81 millions de m3. Il est utile de signaler que pas moins de 24 communes de la wilaya de Béjaïa sont raccordées au réseau de distribution à partir de ce barrage de Tichy Haf, mis en exploitation en 2006. Il s’agit d’un total de 479 villages et de 332 000 habitants. L’ADE de Béjaïa prend en charge, pour le moment, la gestion de 33 communes sur les 52 que compte la wilaya.