Comme à chaque occasion où la demande vient à s'amplifier, les marchands de fruits et légumes revoient à la hausse leurs prix. La semaine dernière et en raison des fêtes religieuses de Awwel Muharram et de l'Achoura, les marchés de Bouira se sont enflammés. Certains produits ont vu leur coût multiplié par deux, voire trois. La tomate cédée une semaine avant, entre 30 et 35 DA est subitement montée à 100 DA le kilogramme. La courgette, le navet deux légumes fortement prisés par les adeptes de la «rechta», un plat traditionnel de circonstance, sont proposés à 240 DA le kilo. Même la pomme de terre congelée est passée à 45 et 50 DA alors qu'elle coûtait jusqu'à 25 DA une semaine auparavant. Ces flambées des prix, qui profitent aux intermédiaires, sont réapparues après la réouverture des marchés quotidiens et hebdomadaires, des lieux censés réduire les prix. En effet, et pour cause de propagation du virus, plusieurs marchés à travers la wilaya, ont été fermés, par mesure de protection. Ces fermetures ont eu l'effet inverse, puisqu'au lieu de grimper, les prix sont revenus à leur plus bas niveau. Depuis la réouverture, le citoyen assiste, les mains liées, à une flambée vertigineuse. Même à l'occasion de la fête du Sacrifice, l'Aïd El Adha, les prix des produits étaient abordables si l'on excepte les fruits qui placent la barre très haut. La pomme, la poire, la figue, le raisin sont affichés à plus de 250 DA le kilogramme. La majorité des citoyens se rabat sur la banane, vendue à moins de 200 DA le kilogramme. Le phénomène s'est généralisé à l'ensemble des coins du pays. Bouira n'échappe pas à la loi des spéculateurs. Malgré son statut de wilaya agricole puisque le terme vocation n'est plus à la mode, cette wilaya vit au rythme des augmentations imprévisibles et très exagérées. Classée troisième wilaya productrice de pomme de terre, le fécule coûte en saison et arrière-saison entre 60 à 100 DA. L'exemple de la pomme de terre n'est pas fortuit puisque par le passé ce légume était exclusivement celui des pauvres. Le marché quotidien connaît une hausse sensible des prix. Les légumes, les fruits, les viandes blanches sont revus à la hausse. La montée la plus sensible est à l'actif du poulet qui, en l'espace d'un mois, est passé de 220 DA/kg à 350 DA, hier, sur les étals des vendeurs. La justification, qui ne tient point la route est due selon toujours les vendeurs, à la maladie, la fièvre de Newcastle, qui a affecté la race, mais et surtout à la suspension des transports inter-wilayas en raison de la pandémie. Pour les initiés, la raison est ailleurs. «Les courtiers, qui ont pignon sur rue, dictent leur loi», pense un commerçant. Il faut savoir que la profession est infestée par des courtiers qui interviennent entre l'éleveur et les propriétaires des abattoirs. Ces intermédiaires achètent la production, fixent le prix et alimentent les abattoirs. L'autre domaine touché par ces hausses est celui des fruits et légumes. Là aussi, la justification est erronée. Certains tentent de faire valoir l'argument d'une demande plus importante que l'offre. Lorsqu'on sait que Bouira occupe le haut du tableau des régions productrices, l'on se demande où va le gros de la production. La réponse est trouvée, au regard des numéros d'immatriculation des camions qui chargent les récoltes. La majorité de ces véhicules vient des autres wilayas de l'Est et du Sud du pays. L'intervention des pouvoirs publics, à travers la formule du Syrapac pour tenter de combattre la spéculation, opération qui consiste à acheter la production au coût du marché pour la remettre sur les étals à des prix raisonnables, ne semble pas influer sur les prix. «La situation profite à une catégorie d'hommes d'affaires qui ont intégré la filière agricole grâce à une complicité à divers paliers de l'administration», commente un fonctionnaire. L'opération coup de poing, menée par les pouvoirs publics contre le commerce informel, s'escompte, puisque des marchés entiers sont nés aux quatre coins des villes. À Bouira, c'est la sortie Sud, sur la RN5 qui a fini par devenir un marché. À l'Ouest et à moins de 5 km de la ville au village Saïd Abid, les accotements de la RN 28 servent de lieu de vente à des jeunes. «La lutte contre le phénomène ne peut se faire sans une stratégie à long terme. Il faut d'abord aménager des espaces et plus précisément des marchés de gros, de demi-gros, pour avoir une emprise sur ces prix et exercer un contrôle rigoureux», pense un spécialiste. Le souci de l'autorité dans son action pour préserver la paix sociale, reste une entrave à des décisions mûrement réfléchies, qui tenterait de préserver l'intérêt du citoyen et qui relègue les droits de ce dernier au second plan.

Ce qui se passe se fait au vu et au su de tous, mais aucune partie, notamment celle qui a le pouvoir de contrôle ne tente d'éradiquer le phénomène. Le monopole du marché reste l'élément déterminant de cette cherté. La question qui reste posée, dans ce domaine est celle relative à ces directions du commerce et de la répression des fraudes où sont passés les inspecteurs qui remettaient de l'ordre dans les circuits commerciaux, par le passé. La liberté des prix ne justifie pas tout. «En interdisant le commerce informel, les responsables s'attaquent aux petits jeunes qui s'adonnent à un commerce sur les places publiques, mais ils n'ont jamais inquiété les barons», commente un jeune vendeur du marché de proximité des 1 100 logements, au chef-lieu de wilaya.