La messe est dite, le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a annoncé son programme électoral dans la perspective de mener une campagne estampillée sous le sceau de «l’urgence nationale». Pour Benflis, la présidentielle ne sera pas un événement politique dont le processus se fera de la manière ordinaire, il s’agit d’une «situation caractérisée par des dangers et des menaces ciblant les institutions et la pérennité de l’Etat national», s’est-il exclamé.

Dans le même registre, il a rappelé que son programme d’urgence nationale s’arc-boutera essentiellement sur une urgence politique qui est considérée comme il l’a intitulée «la question mère», mais néanmoins, cela ne pourrait se faire sans tenir compte des risques et des dangers qui s’abattent sur le pays.

Dans ce sens, Ali Benflis a souligné qu’«au plan politique, et ce, depuis huit longs mois, le pays vit sous l’emprise d’une crise de régime d’une exceptionnelle gravité. Le temps n’atténue pas l’acuité d’une crise de cette nature, il l’exacerbe, il ne peut pas la circonscrire dans ses limites, mais la destine à s’amplifier puis à se refuser aux règlements possibles pour finir par échapper à tout contrôle», atteste Ali Benflis qui n’a pas raté l’occasion pour insinuer aux forces de la contre-révolution que « les surenchères et les manœuvres ne pourront rien devant la détermination du peuple qui aspire au changement radical à travers sa révolution démocratique pacifique». Et d’ajouter : «Le peuple ne veut plus des pratiques politiques précédentes et d’un système despotique. Je mets en garde ceux qui veulent reproduire les mêmes scénarios du système honni en tentant de reproduire un cinquième mandat bis », a-t-il tempêté.

Dans le même sillage, le candidat Benflis a essayé d’expliquer l’intérêt d’aller voter lors de la prochaine élection présidentielle en indiquant : «J’ai personnellement la certitude que dans la mesure où la future élection présidentielle, permettra la libre expression du peuple souverain, elle offrira au pays la voie de la sortie de crise la moins longue, la moins périlleuse et la moins coûteuse tout en accélérant l’ouverture de tous les chantiers de la rupture et du changement voulus par le peuple algérien », a-t-il tonné. Son programme électoral, qui cible de multiples chantiers dans le cadre de sa «rupture» telle qu’il l’a annoncée à l’égard de l’héritage politique du régime en place, passe inéluctablement par «la relégitimation de la clé de voûte de nos institutions, c’est-à-dire l’institution présidentielle, que devra débuter la tâche visant à combler le vide institutionnel qui ne s’achèvera qu’avec la relégitimation de l’ensemble des autres institutions de la République. L’élection du futur président de la République n’est qu’un point de départ, mais ce point de départ est si déterminant pour le reste, qu’il ne s’accommode d’aucun faux pas. C’est sur la qualité et la solidité de ce départ que seront jugées toutes les promesses du changement et du renouveau», a-t-il souligné. Pour ainsi dire, la démarche programmatique du candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, s’identifie à la dynamique populaire portée et animée par l’écrasante majorité du peuple algérien. C’est par cet esprit de rupture et de changement radical que Benflis souligne l’importance de son programme d’urgence national qu’il conçoit «comme un ensemble de priorités absolues, politiques, économiques et sociales sur lesquelles nous aurons à nous concerter et à nous entendre et autour desquelles nous aurons à réussir la mobilisation la plus large tant elles seront exigeantes en efforts et en sacrifices», a-t-il rappelé.

La transformation de l’Etat national en un Etat de droit constitue le leitmotiv du programme politique du candidat Ali Benflis qui vise à faire de l’Etat un attribut de citoyenneté.

Le programme électoral de Ali Benflis insiste sur le jumelage à faire entre «les présidentielles et la transition démocratique» en choisissant nommément le concept d’un conseil constituant dans la perspective de répondre à l’urgence d’un changement du régime dans son fond et sa nature et satisfaire les revendications de l’ensemble des Algériens qui aspirent à mettre en place une deuxième République, selon ses dires.

Le programme d’urgence national repose en premier lieu sur de nouvelles fondations de la République citoyenne et de l’Etat de droit. Les grands chantiers du changement démocratique comme cela est énuméré dans le programme, reposent sur sept axes, à savoir les institutions, la Constitution, la justice, les libertés, les droits, les médias, la moralisation de la pratique politique, et le dernier chantier et, enfin, la gouvernance.

Le candidat Ali Benflis cible dans sa stratégie électorale les forces de changement qui sont au sein de la classe politique, c’est ce qui explique la présence de certaines figures politiques qui se reconnaissent dans la plate-forme de Aïn Benian.