Interpellée lors de la marche de vendredi dernier en possession de l’emblème amazigh, la militante de RAJ, Sabrina Malek, a été remise en liberté par le procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed(Alger). «Notre amie et camarade Sabrina Malek est libérée, sans avoir été présentée «officiellement» devant le procureur de la République selon les avocats. Ce dernier a classé l’affaire sans poursuite ni procédure », affirme le président de RAJ. Cette association, qui a également tenu à remercier «tous ceux et celles qui sont venus-(es) pour apporter leur solidarité et soutien», exige «la libération de tous les détenus d’opinion». A titre de rappel, Sabrina Malek a été arrêtée lors du 28e vendredi de marche à Alger, pour avoir brandi le drapeau amazigh. Plus de 40 personnes, dont une élue locale du RCD, sont actuellement incarcérées notamment à Alger pour possession du drapeau amazigh. Une campagne a été lancée pour réclamer la libération de ces détenus. Ainsi , des dizaines de citoyens, dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ sont maintenus en détention provisoire.Pour rappel, deux manifestants arrêtés lors d’une marche contre le système à Chlef pour avoir brandi le drapeau amazigh ont été libérés. Les deux manifestants ont èté condamnés auparavant à deux ans de prison avec sursis par le tribunal de la même ville. Arrêté lors de la marche du vendredi 5 juillet dernier à Annaba, pour avoir porté le drapeau amazigh, Fetissi a été relaxé. La juge de la cour de ladite ville a prononcé un non-lieu dans l’accusation «atteinte à l’unité nationale» et a ordonné la restitution du drapeau national et un étendard berbère saisis. La libération de tous les détenus d’opinion est l’une des revendications portées par le Mouvement populaire lors des quatre derniers vendredis de la mobilisation contre le régime. Elle est également l’une des conditions posées par les acteurs politiques et de la société civile avant tout dialogue national. Pour rappel, l’interdiction de l’emblème amazigh lors des marches populaires est intervenue après un discours tenu depuis la Région militaire de Béchar par le chef de l’armée Ahmed Gaïd Salah qui avait déclaré que l’Algérie n’a qu’un seul drapeau, et brandir un autre emblème autre que l’emblème national était une tentative d’infiltrer les marches.