Dans l'optique de rassurer les citoyens sur l‘opération de vaccination contre le coronavirus, qui a débuté au mois de janvier dernier et afin d'apporter toutes les explications sur son déroulement, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est exprimé ce mardi, annonçant «le lancement d'un plan de stratégie pour la vaccination contre le coronavirus, ayant pour but, d'acquérir les vaccins sûrs et efficaces, et d'assurer leurs distributions équitablement aux catégories concernées par la vaccination». Mettant en exergue le travail de fond effectué sur le terrain, par les équipes médicales et staffs techniques, à travers une mobilisation exemplaire, qui a abouti à une gestion efficiente et une maîtrise de la situation sanitaire, le ministre a annoncé «la mise en place d'une commission spécialisée, chargée du suivi des étapes de vaccination, de la formation des employés et de la préparation des plans de distribution des vaccins au profit des professionnels de la santé». Une stratégie qui vise à couvrir progressivement toutes les franges de la société qui désirent se faire vacciner, en répondant à un ordre de passages, qui tend à mettre à l'abrie les catégories les plus exposées et les plus vulnérables.

Dans le même sillage, et dans le but de conférer toute la transparence à cette campagne de vaccination, le ministre de la Santé est longuement revenu sur le choix des vaccins, et sur les mécanismes qui ont été mis en place pour assurer les conditions favorables de leur réception, leur conservation, et leur distribuion, indiquant que «ce choix a été fait après avoir pris connaissance des études scientifiques de chaque vaccin et après avoir établi des contacts, depuis août 2020, avec différentes sociétés productrices. Les quantités de vaccin requises ont été déterminées et ce en fonction du taux de couverture voulue concernant les personnes âgées de 18 ans et plus. L'arrivée des premiers lots de vaccin contre le coronavirus en Algérie est intervenue, après la détermination des lieux de stockage, des centres de vaccination et l'élaboration des plans de distribution».

Des précisions qui tendent à répondre à certaines voix qui s'étaient élevées pour critiquer le système de distribution, et le rythme de couverture des wilayas. Dans la mesure où elles lèvent le voile sur toutes les interrogations, et affirment que les différentes étapes de cette campagne répondent à un plan d'action préétabli et basé sur une évaluation de la situation épidémique de chaque région du pays. Cependant, le ministre a insisté sur l'importance d'une grande mobilisation de citoyens, les exhortant à se rapprocher des centres de vaccination, et les polycliniques pour se faire vacciner et contribuer à la réussite de la campagne de vaccination.

Dans le même ordre d'idées, et afin d'apporter plus d'assurance aux citoyens, le ministre a précisé qu'«une plate-forme numérique a été mise en place afin de localiser et de dénombrer d'éventuels effets secondaires qui peuvent apparaître chez les citoyens ayant reçu le vaccin». Il s'agit d'une opération de suivi, indispensable, pour évaluer les résultats de la campagne, et d'autre part nécessaire pour dissiper tous les doutes et éléments de polémique sur l'apparition d'effets secondaires. Il convient de dire, qu'à ce stade de la vaccination, cette mise au point sur la situation intervient à un moment crucial de l'opération, du fait qu'elle répond à plusieurs interrogations émanant de la société, notamment sur la provenance du vaccin, son efficacité, et sa disponibilité.