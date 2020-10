Dans l'optique de conférer à la campagne référendaire un soutien et un encadrement à la hauteur de l'importance de ce rendez vous, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel a rendu public un communiqué jeudi dernier, énonçant une batterie de recommandations afin de baliser la campagne référendaire à travers les supports audiovisuels et assurer l'expression de la transparence et de l'équilibre, qui doivent être les arguments les plus importants lors de cette opération d'amendement de la Constitution. À cet effet, entre autres recommandations, l'Arav insiste dans le même document sur «la nécessité d'élaborer un plan de couverture médiatique avec la participation de toutes les parties concernées par cette échéance, tout en définissant les responsabilités pour assurer le succès de la mise en oeuvre du plan en question, la nécessité d'illustrer les articles amendés de la Constitution sur le terrain et de les simplifier à travers des reportages et des sujets innovants qui touchent au quotidien des citoyens, avec la nécessité de fixer les normes fondamentales de la profession, en termes de précision, d'objectivité, d'équilibre et d'équité, pour ne pas tomber dans le piège des préjugés». Tout à fait dans son rôle de contrôle, l'Arav apporte à travers cette intervention, un aiguillage déontologique indispensable pour l'activité audiovisuelle, notamment dans la couverture d'événements majeurs, et essentiellement établis pour rompre avec les anciennes pratiques, où la force des médias lourds, était un outil de manipulation, de pression et d'exclusion. C'est précisément à travers de telles implications de la part des institutions de contrôle, que passe la crédibilité de ce processus, en quête, au demeurant, d'une compréhension profonde et d'une projection claire des dispositions et des nouveautés qu'il apporte. Autrement dit, à cette phase de la campagne, les interventions de ses animateurs gagneraient énormément en crédibilité, en aidant les Algériens à entrevoir les effets de la nouvelle Constitution, sur leur quotidien, et sur leur avenir. Une tâche qui requiert de l'abnégation et du discernement dans la présentation des articles de lois, et surtout une profonde conviction de la possibilité de changement à travers l'amendement de la Loi fondamentale.

Hormis l'impératif d'exiger des personnels de l'audiovisuel, la compétence et le professionnalisme indispensables pour ce genre d'événements, L'Arav insiste sur la vigilance et la rigueur dans la présentation des émissions, et des interventions, afin d'éviter d'attirer les affres de la désinformation et le respect des valeurs de la nation, précisant que «toutes déclarations ou propos discriminatoires, violents ou subversifs sont à bannir, que ce soit d'ordre ethnique, linguistique, génétique ou en relation au genre. L'institution qu'est l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, est un symbole de l'unité nationale et ne doit, en aucun cas, faire l'objet de surenchères politiques lors des débats, notamment en ce type d'échéances».

Par ailleurs, renforçant son action par sa collaboration étroite avec l'Autorité nationale indépendante des élections, l'Arav a fait savoir qu'elle a tenu «des rencontres de coordination avec l'Anie et organisé une journée pédagogique animée par le Comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle, portant sur la manière de traiter ce rendez-vous sur le plan médiatique, en présence des responsables de ces chaînes ainsi que de leurs rédacteurs en chef et de leurs journalistes chargés d'animer les émissions et programmes ayant trait au référendum».