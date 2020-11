La hausse des cas de contamination par le coronavirus, ces derniers jours a suscité un élan d'alarmisme et de panique, faisant passer le niveau d'alerte à la barre supérieure, et accélérant le retour aux mesures de confinement et de réaménagement horaire du couvre-feu, pour contenir ce qui pourrait être une 2e vague de la pandémie. À ce sujet, le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamel Senhadji, a été on ne peut plus clair, lors de son passage à la radio nationale: «Je ne suis pas d'accord pour nommer ce que nous constatons actuellement une deuxième vague. Scientifiquement parlant, dans le cas d'une deuxième vague, le virus doit changer, faire des mutations génétiques, évoluer et changer ses caractéristiques, ce qui n'est pas le cas en ce moment en Algérie.» Une explication qui apporte la lumière sur l'interprétation de la situation sanitaire quotidienne, dont la gravité est estimée au nombre de cas contaminés et au nombre de décès. Attribuant les raisons de cette hausse au non-respect des mesures barrières, le déconfinement progressif et la reprise de la vie quotidienne et économique ainsi que la rentrée scolaire, le professeur Senhadji a préconisé la sensibilisation des citoyens sur la situation. Expliquant que le risque de voir les gens rétablis contracter à nouveau le virus, demeurait conditionné par une mutation génétique de ce dernier, ce qui n'a pas encore été prouvé par les études scientifiques. Par ailleurs, valorisant le dépistage volontaire, que de plus en plus de citoyens pratiquent, le professeur a conseillé de «se soumettre à différents tests pour assurer un diagnostic précis». Réagissant au renforcement des mesures coercitives, à l'encontre des contrevenants, le professeur Senhadji a estimé qu' «il faut réduire le montant de ces amendes. Au lieu d'une amende de 10 000 dinars que les citoyens ne pourront pas payer, il est préférable d'imposer une amende de 3000 dinars pour en assurer le paiement».Il a appelé, dans ce sens, à «adopter une politique anticipative pour le suivi de ces pandémies, à travers des études scientifiques et non une politique réactive, comme c'est le cas actuellement en Algérie et à travers le monde». Un appel qui se base sur la stricte nécessité d'une conviction profonde chez les citoyens, des seules alternatives pour se protéger et ne pas mettre les autres personnes en danger. Une conviction dont les effets seraient une prise de conscience générale, autour de l'importance des gestes barrières. Et ce en plus d'un travail de sensibilisation et d'orientation sans relâche, jusqu'à atteindre l'installation d'automatismes de protection, et de réflexes. Cela étant, il n'en demeure pas moins, que la recrudescence soudaine des cas de contamination, a engendré une situation d'urgence et de stress dans les hôpitaux, pour laquelle il va falloir de nouvelles stratégies en orienter la lutte contre la propagation de la pandémie. Une tâche qui s'annonce plus ardue que la phase de début de la crise, du fait que les équipes médicales sont affaiblies et que le risque de saturation plane constamment sur les hôpitaux. Pour conclure, le professeur Senhadji a souligné la nécessité de réaliser un «hôpital spécialisé dans la mise en quarantaine, qui permettra de prendre en charge les premiers cas atteints des différentes épidémies pour endiguer leur propagation et effectuer des recherches scientifiques».