La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a mis en garde, hier, les usagers de la route contre les risques dus aux intempéries, au niveau de certaines wilayas du Centre et de l'Est du pays, a indiqué un communiqué de la Dgsn.

Suite au bulletin météorologique spécial (BMS) qui prévoit des intempéries dans les prochaines heures, au niveau de certaines wilayas du Centre et de l'Est du pays, la Dgsn appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance», précise le communiqué.

Dans ce sillage, la Dgsn a appelé les usagers de la route à réduire la vitesse, de manière à pouvoir maintenir sous contrôle leur véhicule, respecter la distance de sécurité et s'assurer du système de freinage et d'éclairage de l'automobile ainsi que les essuie-glaces»

Les motocyclistes sont appelés également à mettre leurs casques et à éviter les dépassements dangereux, pour leur sécurité et celles des autres.

À cette occasion, la Dgsn a exhorté les citoyens des régions qui connaîtront des intempéries, à suivre les BMS diffusés sur les différents supports d'information et les médias, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour la protection des vies et des biens, a ajouté le communiqué.

À rappeler que la Dgsn met à la disposition des citoyens, le numéro vert (15-48) et le numéro de détresse (17) 24h/24 pour enregistrer leurs préoccupations et recevoir leurs signalements.