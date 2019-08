Sous une forte chaleur pénible et humide, les étudiants ont investi hier les rues de la capitale en attendant la rentrée universitaire qui interviendra dans une semaine. Rejoints par les enseignants et des citoyens, les étudiants étaient nombreux à battre le pavé en ce 27e mardi consécutif de marche pour exiger le changement du système. La marche a emprunté un itinéraire rétréci par de multiples barricades de la police. Un hélicoptère n’arrêtait pas de survoler la manifestation des étudiants. Avant que la procession s’ébranle de la place des Martyrs, les étudiants ont observé une minute de silence en la mémoire des cinq victimes de la bousculade survenue au début du concert de Soolking.

Les étudiants ont affiché une détermination, pugnacité et persévérance à poursuivre le combat jusqu’à l’obtention des objectifs du mouvement : «Ntouma mathechmouch hna manhebsouche, (vous, vous n’avez pas honte, nous nous n’arrêterons pas). «Inébranlables, inébranlables, les étudiants n’abdiqueront jamais». «On ne se lassera jamais de sortir dans la rue jusqu’à satisfaction de revendications fondamentales du mouvement », clament Karim et Salima deux étudiants de l’université des sciences et technologie de Bab Ezzouar. Vers midi et demi, la Grande Poste, le point de convergence des manifestants était noire de monde. En face, un dispositif de sécurité a été déployé. Pour les observateurs, la rentrée universitaire et sociale sera synonyme du retour à la forte mobilisation.

A l’avant-garde du mouvement, les étudiants ont bel et bien maintenu leur mobilisation intacte malgré le Ramadhan, la chaleur et les vacances universitaires. Les manifestants ont scandé leurs slogans habituels : «Ya lilaâr ya lilaâr El-assima taht elhissar,(quelle honte ! la capitale est assiégée ), «quelle honte ! la bande conduit le dialogue», «Le peuple veut son indépendance», «système dégage étudiants s’engagent !». «Ya shab el casse-croute makach el-vote, (pas d’élection avec la bande», «Dawla madania machi aâskaria, (Etat civil et non militaire, ndlr)», «Karim Younès dégage ! Makach hiwar maâ el issaba (pas de dialogue avec la bande mafieuse)», sont d’autres mots d’ordre criés à tue-tête par les étudiants. Comme chaque mardi, ils ont arboré de grands étendards à l’effigie des dirigeants de la révolution.

En réaction aux appels à l’élection présidentielle dans les plus brefs délais, les étudiants ont repris en chœur «makach intikhabate maâ el issabate, (pas d’élections avec la bande mafieuse, ndlr)». Ils ont également réitéré leur refus de l’Instance de dialogue et de médiation.

«Karim Younès tu ne nous représentes pas», ont fortement et longuement clamé les manifestants, en marquant une halte devant le centre culturel Larbi Ben M’hidi, abritant cette instance.

«Le déni de justice est le pire des crimes, libérez la justice et les médias», «Vous ne referez pas le coup d’octobre 1988, Karim Younès, il est trop tard pour recycler le système», «Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin marchons ensemble», peut-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants.