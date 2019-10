C’est un autre vendredi de mobilisation qui a été vécu hier dans la ville de Tizi Ouzou, à l’occasion de la marche hebdomadaire qui a drainé encore des femmes et des hommes de tous âges. Comme à chaque vendredi, des centaines d’exemplaires de drapeaux qui font référence à l’unité nationale et à l’amazighité du peuple algérien étaient brandis par les milliers de marcheurs. Les femmes aussi étaient nombreuses à ce rendez-vous avec la longue marche pacifique du peuple algérien vers une Algérie meilleure et véritablement démocratique.

Le portail d’accès au campus universitaire de Hasnaoua (université Mouloud-Mammeri) a été le point de convergence des manifestantes et des manifestants parmi lesquels on pouvait également distinguer des adolescentes et des adolescents, des enfants en bas âge et même des bébés qui n’ont même pas franchi leurs premiers pas dans la vie. C’est dire que les marches du vendredi sont teintées d’un climat serein qui pousse les familles à venir battre le pavé dans une ville qui n’a jamais manqué à l’appel du cœur quand il s’agit de se battre pour l’intérêt du pays et surtout pour la démocratie.

La manifestation s’est par la suite ébranlée, comme chaque vendredi, vers le boulevard Lamali-Ahmed puis vers la rue Abane-Ramdane, appelée communément «la grande rue». Et au périple de se terminer agréablement au boulevard Larbi-Ben-M’hidi à la fin duquel se trouve le carrefour Matoub-Lounès où les manifestants se sont dispersés dans le calme. Mais avant cela, les concernés ont d’abord sillonné les principales rues de la ville des Genêts en scandant en chœur et inlassablement tous les slogans qui leur sont chers dont certains remontent au tout début de la révolution pacifique du 22 février dernier et d’autres sont nés au fur et à mesure que le Hirak progressait.

Ainsi, les manifestantes et les manifestants de la ville de Tizi Ouzou ont continué hier encore d’exiger le départ de tous les symboles de l’ancien système, le changement radical de la nature du pouvoir, une période de transition… Des revendications qui s’inscrivent en droite ligne de celles mises en avant depuis le début de cette longue marche de la libération du peuple et du pays le 22 février 2019. En deuxième lieu, les manifestants de Tizi Ouzou attendent toujours qu’un geste soit fait par le pouvoir envers les prisonniers qui ont été incarcérés pour avoir participé aux marches du vendredi et du mardi principalement à Alger, mais même ailleurs et qui ont brandi le drapeau amazigh.