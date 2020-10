Après une première semaine intense, la campagne référendaire prend des allures de débat où les précisions et les éclairages sur les articles nouveaux de la révision de la Constitution, sont devenus les maîtres-mots des interventions des animateurs.

La zaouïa Belkaïdia Hebria annonce son soutien

Cheikh Mohamed Abdelatif Belkaïdia a signifié, jeudi dernier, le soutien de la zaouïa Belkaïdia eu processus d'amendement de la Constitution précisant que «l'Algérie qui s'apprête à célébrer l'anniversaire du déclenchement de sa Glorieuse Révolution de libération, qui a permis de hisser haut l'emblème national dans le ciel de la gloire et de la dignité, poursuit aujourd'hui le processus du changement initié par la génération de la Glorieuse Révolution et parachevé par les générations successives».

Sid-Ali Khaldi évoque la place des jeunes dans la nouvelle Constitution

S'exprimant à partir de Khenchela, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a tenu à évoquer l'importance réservée aux jeunes et à la société civile, dans la nouvelle Constitution, expliquant que «le projet d'amendement de la Constitution vient réactiver le rôle du Conseil supérieur de la jeunesse et concrétiser les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de bâtir une nouvelle République qui élèvera les jeunes au rang de partenaire fondamental et allié stratégique dans la gestion des affaires publiques. Le projet d'amendement de la Constitution dispose de la création, pour la première fois, d'un observatoire national de la société civile qui constituera une force de proposition et de prise en charge des préoccupations de la société civile».

Fatma Zohra Zerouati, (TAJ): «Le projet d'amendement procure de nombreuses garanties»

Revenant sur l'importance des garanties contenues dans la révision de la Constitution, la présidente du parti TAJ, précise, à partir de Aïn Témouchent, que «l'Algérie a besoin d'une base et de véritables fondations que consacre le projet de révision de la Constitution qui permettra au pays d'appréhender, en toute sécurité, cette étape.

Le projet d'amendement constitutionnel procure de nombreuses garanties et comporte des instruments à même de combattre la corruption par la force de la loi. Ce document prévoit la création d'une Cour constitutionnelle, réaffirme l'indépendance de la justice, tout en mettant l'accent sur la formation et l'implication de la société civile dans la lutte contre la corruption.

Toutes ces garanties constituent une base réelle et forte de l'Etat moderne».

Salah Goudjil met en garde contre les appels à la division

Faisant le constat d'un début de campagne qu'il a qualifié de «satisfaisant» Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim a exhorté le peuple algérien, à «prendre part, massivement, à ce scrutin fatidique qui se déroule dans un contexte où l'Algérie vit de profonds changements et fait face à de grands défis imposés par un environnement régional versatile».

Insistant sur l'importance de «ne pas se soumettre aux voix qui claironnent ce qui leur est dicté de l'étranger, des voix qui n'ont pas encore assimilé le fait que l'Algérie ait pu dépasser la période de transition et éviter ses conséquences et surtout qu'elle ait renoué avec la légalité, principalement après l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

L'obédience doit être toujours envers la patrie et rien d'autre en faisant abstraction de toute appartenance à un groupe ou à une idéologie».