Eviter de submerger les hôpitaux, pour permettre aux équipes médicales de se concentrer sur les cas existants sans pression, a été selon les observateurs, le moyen le plus efficace pour confiner le virus dans une bulle maîtrisable, et d’éviter de passer au stade 3 de l’épidémie, qui se caractérise par la transmission active du virus. C’est dans pareil cas que l’accueil, le traitement et l’isolement des malades deviennent difficiles.

C’est du moins ce sur quoi s’accordent les médecins, pour dire qu’ il est important de réussir à mettre en quarantaine tous les citoyens rapatriés.

à cet effet 30 établissements hôteliers relevant des secteurs public et privé ont été mis à la disposition des pouvoirs publics par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), une capacité d’accueil de 6 900 lits, indique un communiqué du ministère du Tourisme. Précisant

qu’« Afin d’endiguer les risques de transmission du coronavirus Covid-19 et comme mesure d’aide et de soutien au dispositif de protection contre ce virus, le groupe hôtellerie, tourisme, thermalisme, en collaboration avec les services du ministère de la Santé et de MM. les walis, a pris l’initiative de mettre à la disposition du dispositif, les unités hôtelières relevant de son portefeuille, pour accueillir les voyageurs algériens en provenance de l’étranger. Il s’agit, en l’occurrence, des unités suivantes : Egtc les Andalouses d’Oran ; hôtel Matarès de Tipasa ; hôtel Mazafran de Zéralda, hôtel El Riad de Sidi Fredj». Pour renforcer ces mesures et diminuer le risque de propagation, l’Etat a décidé également de suspendre l’activité des transports entre les wilayas, de fermer les cafés et les restaurants, les salles des fêtes, afin de réduire au maximum les rassemblements. Des mesures qui arrivent à point nommé, selon certains observateurs, qui estiment que contrairement à certains pays, tels que l’Italie, l’Algérie a su réagir dans des délais qui peuvent mener à des résultats positifs, du fait que la situation demeure, selon les autorités, maîtrisable au niveau des hôpitaux, et que tous les efforts sont déployés pour stopper le virus à ce stade. Cependant, la réussite de ces opérations, dépend étroitement du comportement des citoyens et de leur prise de conscience. Dans ce sens, il y a lieu de constater que la mobilisation est réellement effective.

Du fait que le renforcement des capacités d’accueil des hôpitaux, acquisition du nouveau matériel et équipement, fermeture de toutes les frontières terrestres et de l’espace aérien national, la mobilisation de toutes les institutions et structures de l’Etat, les campagnes de sensibilisation pour convaincre les citoyens à limiter leurs déplacements et d’opter pour le confinement, commencent à donner des résultats probants sur le terrain. Malheureusement, le risque de contamination demeure bien réel, lorsqu’on voit le comportement de quelques esprits récalcitrants, qui n’ont pas encore compris, que le non-respect des règles de sécurité est compromettant pour tous, et finira par perturber cette action de masse, qui a fait qu’aujourd’hui, la majorité des villes est désertée, et que le complexe du port du masque et des gants, est largement dépassé, Les Algériens n’ont pas attendu les instructions des pouvoirs publics pour observer un confinement, qui, pour l’heure, tend à se généraliser.