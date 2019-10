L’appel à la grève générale lancé par la Confédération des syndicats algériens (CSA), pour aujourd’hui, mobilisera-t-il grand monde ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’annonce de cette journée de débrayage, décrétée par 13 syndicats relevant de différents secteurs mais réunis sous la même bannière, a très largement été relayée à travers les supports médiatiques ainsi que sur les réseaux sociaux. Dans l’optique de recevoir un écho favorable de la part des travailleurs, les entités syndicales appartenant au CSA, n’ont cessé depuis des jours, d’appeler ces derniers à une participation ample et massive, insistant sur l’importance, voire la nécessité, de marquer le coup. Par cette grève, la Confédération des syndicats algériens tient à appuyer le mouvement de contestation populaire, exprimant, ainsi, son rejet du système en place et appelle à une sortie de crise démocratique. La CSA promet quelque part, par cette démarche, de s’impliquer davantage et d’avoir plus de visibilité sur la scène politique car, comme l’expliquent ses membres, la conjoncture que connaît le pays depuis le 22 février, en a décidé ainsi. Les représentants de ladite confédération ont, par ailleurs, exprimé leur intention de poursuivre sur cette lancée et de fait, initier de nouvelles actions, dans l’espoir d’accélérer le processus permettant de sortir de l’impasse. A l’instar d’autres fonctionnaires, le personnel de l’éducation et de la santé publique a été vivement sollicité par les syndicats représentant chacun de ces deux secteurs. Concernant l’éducation nationale, les établissements scolaires déjà secoués cette semaine par une cascade de grèves, notamment au palier primaire, risquent à nouveau de faire l’objet de sérieuses perturbations aujourd’hui, qui pourront se généraliser éventuellement et s’étendre à d’autres classes, en vue de la participation de plusieurs entités syndicales autonomes du secteur. On citera à titre d’exemple, le Snapest, le Satef, le Cela, ou encore l’Unpef… lesquels, rappelons-le, comptent de nombreux adhérents. Du côté des blouses blanches, l’on s’attend là aussi à une large participation. à ce titre, le Syndicat des praticiens de la santé publique a émis un nouveau communiqué récemment, appelant les praticiens de la santé à se mobiliser en masse lors de cette journée. Le Snpsp appelle, de ce fait, «à une participation massive des praticiens de santé publique généralistes et spécialistes (médecins, dentistes, pharmaciens), à la journée de grève nationale d’aujourd’hui, accompagnée de marches ou de rassemblements au niveau des wilayas, à partir de 10 heures, en soutien au Hirak populaire et pacifique, pour défendre les revendications justes et légitimes soulevées par la confédération». La couleur est donc annoncée. Cette journée sera donc ponctuée par une paralysie dont il est pour l’heure, impossible de déterminer l’ampleur, à côté de rassemblements au niveau de la capitale et des chefs-lieux du reste des wilayas du pays. Pour rappel, les syndicats autonomes réclament , outre la défense des libertés syndicales et la levée de toutes les formes d’entraves à l’exercice syndical, « le report de l’examen du projet de loi sur les hydrocarbures, estimant que «les institutions actuelles de l’Etat ne sont pas mandatées par le peuple, ni sont habilitées à statuer sur ce dossier de souveraineté nationale». Il faut, par ailleurs, savoir qu’à côté des appels lancés par les syndicats autonomes pour la grève d’aujourd’hui, d’autres parties, mais anonymes, suggèrent aux internautes, via les pages facebook, la prolongation de la grève générale pour trois jours de plus. Cela dit, rien ne démontre de façon certaine que cet appel aura des échos ou une quelconque ampleur. Ce qui est sûr en revanche, c’est que la contestation promet de monter d’un cran. La tenue du débrayage d’aujourd’hui illustre assez bien ce pronostic.