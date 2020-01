Au 46e vendredi, la mobilisation reste encore visible à Alger. De nombreux manifestants, toute catégories confondues, ont défilé, hier, dans la capitale pour la 46e fois consécutive, au milieu d’un impressionnant dispositif policier. La mobilisation était donc au rendez-vous pour ce premier vendredi de l’année 2020, même si elle était clairement moins massive que lors des cortèges des temps forts de la contestation, déclenchée le 22 février dernier.

Aux alentours de 14h la procession qui progressait depuis la rue Hassiba Benbouali, venant des quartiers de la Casbah et Bab El Oued, parvient à la rue Didouche-Mourad. A l’esplanade de la Grande-Poste, endroit emblématique du Hirak, une foule se forme, nourrie par des cortèges affluant des rues adjacentes. Tout en se massant au niveau de cette place stratégique, une partie de la foule scandait des slogans hostiles au dialogue.

Il est à noter que la manifestation hebdomadaire de ce ven-dredi du Hirak intervient au lendemain d’une vaste opération de libération provisoire et surprise de plusieurs détenus d’opinion, dont le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, figure emblématique du Mouvement populaire. Pas moins de 76 détenus du Hirak ont été libérés, jeudi, à travers le territoire national. A ce propos, les manifestants ont réclamé la libération «définitive» de tous les détenus. «Les Algériens sont unis…», ont-ils crié à tue-tête. Il ont, notamment scandé des slogans hostiles au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Par ailleurs, le mouvement qui a toujours produit ses propres slogans, a créé de nouveaux chants, que ce soit durant la période post-élection présidentielle ou après le décès de l’ancien vice-ministre de la Défense.

Les manifestants ont réclamé l’ouverture du champ médiatique et politique ainsi que l’instauration d’un Etat de droit. «Jusqu’au bout», «le peuple résiste», «les détenus doivent être libérés non pas provisoirement, mais définitivement», sont entre autres écriteaux brandis hier. Les protestataires ont vivement condamné et dénoncé les attaques contre les partisans du Hirak commises par des groupes de «baltaguia» dans plusieurs wilayas de l’est du pays. Le 46e vendredi intervient également au lendemain de l’annonce de la composition du nouveau gouvernement. Certains manifestants déplorent que «plus d’une dizaine de ministres appartenaient à l’équipe sortante, nommée sous l’ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika avant sa démission». Ils ont réitéré les slogans habituels. A peine remis en liberté provisoire, des détenus d’opinion à l’image du poète Mohamed Tadjadit ont pris part à la marche. Les manifestants ont également rendu hommage aux figures de la guerre de libération Abane Ramdane, Amirouche, Mohamed Khider, Hocine Ait Ahmed. Par ailleurs des marches pacifiques pour réclamer le changement du système ont eu lieu dans d’autres wilayas du pays.