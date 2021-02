Dotée d'une très belle et exceptionnelle station balnéaire, la wilaya d'Annaba enregistre depuis plusieurs mois, un flux important d'amateurs de randonnées pédestres. Située à plus de 900 m d'altitude, la commune de Séraïdi demeure l'indétrônable destination des amoureux de la nature. Si autrefois, les balades dans les montagnes de Séraïdi ex-Bugeaud avaient un objectif de vacances, depuis peu, la tendance, est au sport en milieu naturel et la jouissance des bienfaits de Dame nature. Avec un écosystème unique et un relief montagneux qui n'a rien à envier aux Alpes (France), Séraidi, offre la séduction, tant cherchée ailleurs. Avec ces 11 itinéraires, les accrocs des randonnées pédestres ont une variété de choix à parcourir à pied, en VTT ou à cheval. Puisque les randonnées équestres sont aussi l'autre discipline convoitée par les randonneurs. De Bouguena jusqu'à Sainte-Croix de l'Edough en passant par Oued Gueb et Oued Samhoune, entre autres itinéraires à Séraïdi, les parcours s'étendent sur des dizaines de km, de quoi s'essouffler en contemplant les merveilles des sites et de quoi se refaire une forme. Mais s'y aventurer seul, est totalement déconseillé, en raison de la densité forestière de la région. Sa découverte nécessite un impératif accompagnement que Séraïdi Adventures Club spécialiste des randonnées, assure chaque samedi, à des dizaines de randonneurs. De la balade pédestre la randonnée extrême, les aventuriers découvrent «L'Egyptienne», une montagne à la forme d'une femme aux cheveux longs allongée et la cascade des Vautours où l'on a une vue des chutes d'eau à l'état sauvage à couper le souffle; ou encore Kaf Esbaâ à Bouzizi, le point le plus culminant de la station. Ces lieux et bien d'autres sont devenus l'eldorado des fans de la nature. Ces derniers pour qui, les randonnées pédestres sont devenues, outre un sport de loisir, la grande tendance dont la cote a considérablement évolué, notamment en cette période de crise sanitaire, due à la pandémie de coronavirus. Ainsi, ce sont des dizaines, voire des centaines qui ont décidé de mettre le cap sur ce tourisme d'écosystème qui, a priori, a de beaux jours devant lui.