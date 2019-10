L'Expression: Il y a juste deux années, tous ces projets n'étaient que de simples projections sur papier. Là, ils sont tous lancés et d'autres seront réceptionnés dans si peu. Qu'est-ce qui bloquait et comment avez-vous fait pour débloquer la situation?

Abbès Ziri: En effet depuis 2 ans, il est loisible de constater que le secteur de la santé dans la wilaya a connu une dynamique de développement sans précédent. A en juger parmi les actions notables engagées et qui sont aujourd'hui une réalité sur le terrain à l'image de quelques projets qu'on peut citer à titre non exhaustif:

-L'ouverture partielle du Centre anti-cancer 140 lits de Draâ Ben Khedda dont l'activité de radiothérapie, depuis le 29 janvier 2019, assure le traitement de 120 malades par jour en attendant de porter ce nombre à 150 malades /j dans les toutes prochaines semaines.

- Réception imminente d'un hôpital

60 lits à Ouadhias. En tout état de cause à livrer avant la fin de l'année en cours. Après que ce projet a été en souffrance pendant de longues années en raison d'une insuffisance de l'autorisation de programme.

- Lancement en réalisation de deux hôpitaux d'une capacité chacun de 60 lits; l'un à Bouzeguène et l'autre à Aïn El Hammam.

Confié à l'Entreprise nationale Cosider - outil de réalisation nationale:

- Dégel et lancement en réalisation d'un autre hôpital 60 lits à Maâtkas.

L'entreprise de réalisation sera certainement installée sur le chantier du projet vers la fin de l'année en cours.

- Redynamisation des chantiers de réalisation de deux grosses polycliniques. L'une à Tamda et l'autre à Rdjaouna. Ces infrastructures seront livrées vraisemblablement vers la fin de l'année en cours alors que le processus de leur équipement a été enclenché.

La résorption des retards accusés par ces projets et les objectifs qui ont été fixés en vue de leur livraison dans les délais impartis ont nécessité en engagement personnel, un challenge et un défi à relever et un travail de fond a été déployé, notamment en veillant au respect des procédures, en allant vite dans les différentes étapes de gestion des dossiers et surtout en imposant une cadence et un rythme soutenu dans l'avancement des travaux aux entreprises de réalisation. Ceci d'une part et d'autre part une action de suivi au quotidien et un travail de proximité a été mené en direction des services financiers de la wilaya, notamment le contrôle financier et le Trésor de wilaya pour débloquer et accompagner les situations des différents intervenants sur ces projets, qui grâce à l'assistance des services financiers de la wilaya (contrôle financier - Trésor de wilaya), ont pu voir le jour malgré la lenteur des procédures administratives.

Beaucoup craignent des retards dans la livraison de ces projets d'hôpitaux. Avez-vous prévu des solutions pour éviter cela?

Incontestablement, le secteur, depuis près de deux ans a connu un saut qualitatif en matière de prestations de soins. La modernisation du secteur et l'amélioration des prestations constituent un axe fondamental de l'action de la DSP.

Le service public de santé s'est totalement transformé avec une meilleure disponibilité et une meilleure qualité de l'offre de soins. En matière de soins curatifs, la DSP à institué des plateaux techniques à travers tous les EPH permettant de répondre aux besoins essentiels des usagers tant pour les disciplines médicales qu'en ce qui concerne les spécialités chirurgicales.

Des améliorations ont été apportées récemment dans plusieurs structures de santé comme la clinique obstétrique Tassadit Sbihi, l'ouverture partielle du CAC. Pouvez-vous, en tant que premier responsable du secteur, nous expliquer ce qui s'est passé?

Pour les soins de haut niveau, la DSP a réuni les conditions pour faire de notre wilaya un pôle médical national, notamment à travers les infrastructures hospitalières modernes spécialisées en chirurgie cardiaque et la prise en charge intégrale du cancer dans ses différentes formes. Les soins de proximité ne sont pas en reste puisqu'un réseau en matière de tissu infrastructurel extra-hospitalier constitué de polycliniques: disséminées et deployées sur le territorial de la wilaya, implantées de manière à couvrir les besoins de santé de base d'une façon homogène à travers l'ensemble des bassins de population de la wilaya.

- La wilaya de Tizi Ouzou est parmi les wilayas les plus médicalisées du pays, avec un ratio de couverture des plus éloquents au-dessus de la norme nationale.

- Cette tendance (couverture médicale) sera d'autant plus renforcée et améliorée d'une façon substantielle à la faveur de la livraison du programme en cours au titre de la mise en service des infrastructures inscrites au programme d'investissements planifiés A titre tout à fait illustratif, le secteur sera renforcé par deux polycliniques et cinq hôpitaux portant la capacité hospitalière à un niveau jamais égalé en simplement deux années, de 380 lits supplémentaires induisant du coup une amélioration sensible des ratios de couverture.